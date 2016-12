Cruzeiro decide reintegrar lateral Fabiano e volta a emprestar mais quatro jogadores

Fabiano teve atuações regulares no Palmeiras, marcando, inclusive, o gol do título Brasileiro (Foto: Cesar Grecco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (13), na Toca da Raposa II, que o lateral-direito Fabiano, emprestado ao Palmeiras na atual temporada, voltará a vestir a camisa celeste em 2017. A carência de técnica no setor durante 2016 levou a diretoria celeste a chamar o jogador de volta, fazendo com que Lucas volte para o clube alviverde no ano que vem.

Por enquanto, dos jogadores emprestados, só Fabiano será reintegrado. Apesar da volta do lateral-direito, Vicintin aposta na recuperação de Mayke, que sofreu uma sequência de lesões na atual temporada: "Por enquanto, somente o Fabiano será reintegrado, mas isso pode mudar. Lateral direita é uma posição carente. Trouxemos ele para fortalecer essa posição. Estamos esperançosos para que o Mayke recupere o futebol dele", declarou o vice-presidente de futebol Bruno Vicintin.

Vicintin acredita em recuperação de Mayke em 2017 (Foto: Washington Alves/Light Press)

Outros quatro jogadores emprestados na atual temporada voltarão a defender outros times em 2017. Caso, por exemplo, do meia-atacante Allano, que defendeu o Bahia em 2016. O destino do jovem é o Estoril-POR, onde ficará por um ano e meio. Já o volante Eurico, que vestiu a camisa do Náutico, irá atuar pelo Botafogo-SP por um ano, enquanto Rafael Silva fará o caminho inverso e irá defender o Timbu no próximo ano. Uillian Correia, que jogou pelo Santa Cruz, agora irá para o Vitória.

Já os casos do lateral-esquerdo Mena e do atacante Neílton, que defenderam São Paulo e Botafogo, respectivamente, ainda não estão concluídos. A intenção inicial da diretoria é negociar a dupla, mas, possíveis reintegrações não estão descartadas. No caso de Neilton, especificamente, Bruno Vicintin prefere aguardar o mercado para saber se contará, ou não, com o atacante que foi um dos destaques do Botafogo na atual temporada.

"Vamos falar no final. Ele fez um ano muito bom. Mas depende da formatação. Temos muita qualidade dos atacantes de beirada. Não sei se algum pode ser negociado, mas não tem nada definido. Ele nos agrada bastante. O Neilton pode ou não ser reintegrado. Depende de como vamos formatar o grupo", disse.

Destaque do Náutico em 2016, Roni é negociado com o futebol japonês

O Cruzeiro também oficializou, nesta terça-feira, a venda do atacante Roni para o Albirex Niigata, do Japão. O jogador de 21 anos, destaque do Náutico nesta temporada, foi vendido por, aproximadamente R$4 milhões, sendo que a Raposa ainda ficará com mais 20% do valor em futuras negociações.

Roni tem 21 anos e foi adquirido pelo Cruzeiro em abril de 2015, junto ao Remo-PA, por R$700 mil, e atuou pela equipe sub-20 da Raposa. Emprestado ao Náutico- no início deste ano, o jogador contabilizou 51 partidas pelo time pernambucano e marcou 14 gols.