Cruzeiro monitora situação de Marcelo Moreno e nega propostas por Ábila e Willian

Moreno é o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, com 45 gols em 93 partidas (Foto: Washington Alves/Getty Images)

A diretoria do Cruzeiro já avisou: para 2017, serão feitas apenas contratações pontuais. Uma das peças monitoradas pelos dirigentes celestes é o atacante Marcelo Moreno, que tem chances reais de voltar a vestir a camisa azul e branca, caso decida voltar ao Brasil.

Atualmente, Moreno joga no Changchun Yatai-CHN, mas sempre deixou claro seu carinho pelo Cruzeiro, clube no qual acumula duas passagens, marcando, ao todo, 45 gols em 93 partidas, fazendo parte da conquista do bicampeonato nacional em 2014. Os números do boliviano no futebol chinês são bons, marcando 22 gols em 53 jogos. Assim, o atacante também despertou a atenção do mercado local, o que pode ser um impecilho para a diretoria da Raposa.

"O Moreno é um amigo pessoal que tenho. Conversamos com ele, ele sabe que é um ídolo do clube e que as portas estão abertas. Mas é uma decisão dele. Se ele quiser ficar fora do Brasil, principalmente na China, o Cruzeiro não tem como competir. Se ele voltar ao Brasil, o Cruzeiro tem chance de contratá-lo”, disse o vice-presidente de futebol Bruno Vicintin.

Bruno Vicintin garante que está monitorando a situação de Marcelo Moreno no mercado (Foto: Washington Alves/Light Press)

Se o Cruzeiro está de olho no mercado, outros clubes estão de olho em peças da Raposa. Caso do atacante Willian, que, recentemente, foi sondado pelo São Paulo e Santos. Bruno Vicintin garante que não houve propostas pelo Bigode, mas, não descarta uma futura negociação, caso seja rentável para o clube e jogador.

"É, se não me engano, o maior artilheiro da história do novo Mineirão [27 gols]. Todo jogador do Cruzeiro é negociável. Ninguém levará o Willian tão facilmente. Contamos com ele sim, mas tudo depende do mercado", ressaltou o dirigente.

Willian esteve em baixa na atual temporada, mas ainda sim despertou interesse de clubes paulistas (Foto: Pedro Vilela / Light Press)

Outro que pode estar sendo sondado é o atacante Ramón Ábila. O argentino, que chegou ao Cruzeiro no segundo semestre marcando vários gols, está cotado para defender clubes do futebol chinês, junto com Tévez, seu amigo pessoal que, atualmente, defende o Boca Juniors. Vicintin também negou qualquer tipo de consulta ao camisa 50, porém, não descartou a saída do atleta.

"Com relação ao Ábila, não fomos procurados por ninguém. Contamos com o Wanchope, que marcou 12 gols e foi vice-artilheiro do Cruzeiro no ano. Mas, como disse no caso do Bigode, todos os jogadores do Cruzeiro são negociáveis", concluiu.