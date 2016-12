Cruzeiro anuncia ex-jogador Tinga como novo gerente de futebol

Tinga em visita à Toca da Raposa em junho deste ano (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Por meio de comunicado no site oficial, o Cruzeiro anunciou, na tarde desta quinta-feira (15), o ex-jogador Tinga como novo gerente de futebol do clube. Aposentado desde abril de 2015, o profissional de 38 anos retorna à Toca da Raposa para ocupar o cargo que estava inativo desde o ano passado, após a saída de Valdir Barbosa. A contratação foi acertada pelo presidente Gilvan de Pinho Tavarez e pelo vice de futebol Bruno Vicintin.

Tinga defendeu a agremiação estrelada entre 2012 a 2015. Nos três anos que ficou em Minas Gerais, conquistou dois títulos de Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e um Campeonato Mineiro (2014).

“Desde quando ele parou de jogar, eu já havia conversado com ele, que ficou de pensar no assunto”, disse o presidente do Cruzeiro ao site do clube. “Ele quis se preparar também e tem muito a oferecer para o futebol. Ele se preparou, a família concordou, e agora ele volta para Belo Horizonte para nos ajudar bastante, como foi na época de jogador. É um sujeito muito responsável e que tem muito conhecimento. O Tinga tem muito para nos ajudar, uma pessoa que se preparou ao longo da vida para assumir este tipo de função que ele exercerá no Cruzeiro”, completou Tavares.

Tinga, começou sua carreira no Grêmio em 1997 e passou também por Kawasaki Frontale-JAP (1999 e 2000), Botafogo (2000), Grêmio (2001 a 2003), Sporting (2004), Internacional (2005 a 2006), Borussia Dortmund (2006 a 2010), Internacional (2010 a 2012) e, por último, o Cruzeiro.

O ex-volante conquistou vários títulos por onde passou: Copa do Brasil 1997 e 2001, Copa Sul 1999, Campeonato Gaúcho em 1999, 2001, 2005, 2011 e 2012, Copa Libertadores da América 2006 e 2010, Recopa Sul-Americana 2011, Supercopa da Alemanha 2008, Campeonato Brasileiro 2013 e 2014, além do Campeonato Mineiro 2014.