Rafael Sóbis comemora mais um ano sem lesões e aposta em trabalho de Mano para 2017

Rafael Sóbis quer aproveitar a pré-temporada para evoluir em 2017 (Foto: Washington Alves/Light Press)

Rafael Sóbis foi uma das principais contratações do Cruzeiro em 2016. Chegou à Toca da Raposa II em julho, vindo do Tigres-MEX, com a missão de ajudar o time a sair da incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fez além. Ajudou a Raposa na classificação para a Copa Sul-Americana 2017.

Sóbis terminou 2016 com apenas quatro gols no Cruzeiro, em 28 partidas, já que atuou em posição diferente do que estava acostumado. O atacante não se importou com os números. O importante mesmo era a ajudar a Raposa a engrenar na temporada. Além disso, o jogador comemorou mais um ano sem lesões, mesmo sem ter participado da pré-temporada celeste.

“No pessoal, estou muito satisfeito. Sem pré-temporada, consegui terminar o ano bem. Já são três anos que não tenho lesão e isso é importante. Quando cheguei, o objetivo era o de sairmos de uma zona difícil, para depois pensarmos em coisas melhores ano que vem. Eu não posso pensar em mim, nos meus gols, ou querer escolher o melhor lugar para eu jogar dentro de campo. O Cruzeiro é muito maior e a necessidade era maior também. O momento era o de ajudar o time”, disse o jogador ao site da Raposa.

Rafael Sóbis foi apresentado oficialmente no dia 24 de julho (Foto: Juliana Flister/Light Press)

Em tempos de calendários apertados, viagens longas e treinos intensos, o fato de passar mais um ano sem lesões é, sim, para ser comemorado. Sóbis, então, dá dicas para previnir qualquer tipo de contusão: “O principal é conhecer o seu corpo. Saber das suas limitações, a hora de dormir, a hora de acordar. Sou um cara que me cuido muito em relação a isso. É questão de se conhecer, se cuidar e se preparar bem”, observou o atacante.

Terminada a atual temporada, é hora de pensar em 2017. Hora de descansar. No entanto, descanso não significa desleixo na parte física. Assim, Sóbis quer aproveitar muito bem a pré-temporada, que terá início na primeira quinzena de janeiro, visando aumentar a performance durante o ano, mantendo o risco de lesões bem longe.

“A perspectiva sempre é a melhor possível. Conseguimos acabar o ano meio aos trancos e barrancos. Unimos forças e passamos por cima de muitas coisas. Neste resto de ano é descansar bem para, depois, fazer uma boa pré-temporada. Treinar é importante. No Brasil, a gente joga muito e tem pouco tempo para treinar. É questão de se preparar bem nas férias e voltar com tudo ano que vem”, declarou Sóbis.

Rafael Sóbis quer se preparar bem na pré-temporada para evoluir em 2017 (Foto: Washington Alves/Light Press)

Diferentemente da temporada 2016, o Cruzeiro irá iniciar o próximo ano com Mano Menezes no comando técnico da equipe. Um diferencial, já que o planejamento para 2017 irá passar pela comissão técnica. Assim, Rafael Sóbis aposta na manutenção do treinador para colher frutos no ano que vem, apostando, também, em reforços.

“Para nós jogadores é importante saber quem vai comandar. Já conhecemos os métodos de trabalho do Mano. Vai ser ótimo, já o conhecemos e sabemos como ele gosta de trabalhar. Seguramente chegarão jogadores para ajudar e fortalecer o grupo. Espero que nossa campanha do segundo turno do Brasileiro a gente possa levar para o ano todo em 2017”, concluiu.