Cruzeiro se reúne com dirigentes do Besiktas e recusa proposta pelo zagueiro Manoel

Medindo 1,81m, estatura considerada baixa para zagueiros, Manoel se destaca pela impulsão em jogadas aéreas (Foto: Lucas Uebel/Light Press)

Dirigentes do Cruzeiro e representantes do Besiktas-TUR se reuniram, na manhã desta terça-feira (20), na Toca da Raposa II, para tratar da venda do zagueiro Manoel. No entanto, o clube turco, segundo a imprensa local, ofereceu quatro milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões) pelo jogador. A proposta foi recusada pela Raposa.

A explicação para a recusa é simples: o Cruzeiro possui 40% dos direitos de Manoel, adquiridos junto ao Atlético-PR, em 2014, por R$ 9 milhões. O Furacão continua tendo a maior parte, com 50%. Caso a venda fosse concluída, a Raposa ficaria com 1 milhão e 600 mil euros (aproximadamente R$ 5,6 milhões), valor inferior ao investido no atleta. Os outros 10% pertencem ao próprio zagueiro.

Apesar de ter a maior fatia percentual nos direitos de Manoel, o Atlético-PR nada pode fazer, uma vez que o jogador possui contrato com o Cruzeiro até o meio de 2018. A Raposa esperava um valor maior para negociar o atleta, uma vez que não irá contar com Bruno Rodrigo para 2017, zagueiro cujo vínculo não foi renovado.

Além de Manoel, o Cruzeiro conta com o zagueiro Léo, que teve seu contrato renovado recentemente. Além da dupla, o técnico Mano Menezes terá à disposição Dedé, Fabrício Bruno e o recém-contratado Caicedo, revelação do Independiente Del Valle-EQU.