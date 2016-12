Tinga agradece Cruzeiro por oportunidade como gerente e confirma conversa com Mano

Tinga prega a união como pilar de um bom trabalho à frente do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Saem de campo a chuteira, o uniforme e a caneleira. Entram a caneta, roupa social e diálogo. Muito diálogo. É assim que Tinga se prepara para assumir seu novo cargo no Cruzeiro: gerente de futebol. Em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta terça-feira (20), o ex-jogador falou um pouco mais da expectativa em atuar como dirigente, explicando sobre a forma de trabalho no cotidiano.

Tinga chegou ao Cruzeiro em 2012, com 34 anos, em uma época que a equipe necessitava de um líder em campo. O ex-volante vestiu a camisa, defendeu o clube, e conquistou o bicampeonato Brasileiro, além do Campeonato Mineiro 2014. O ex-atleta encerrou a carreira no primeiro semestre de 2015, e desde então passou a se preparar para atuar como dirigente, oportunidade concedida pela Raposa, no qual Tinga fez questão de agradecer.

"É uma grande oportunidade. Queria agradecer ao presidente por ter dado essa oportunidade a mim. Agradecer muito a torcida, que desde a minha passagem como jogador, fui muito feliz. Fiquei dois anos me preparando, porque tinha convicção de que um dia iria prestar os meus serviços ao Cruzeiro. Esse relacionamento foi muito verdadeiro. Sempre digo que o que o Cruzeiro fez na minha vida foi o diferencial. Tive no Cruzeiro a oportunidade de encerrar minha carreira muito feliz. Cruzeiro me deu a oportunidade de ganhar dois brasileiros e um estadual. Falo que não fui eu que dei alguma coisa ao Cruzeiro, mas ele que deu a mim a oportunidade de ganhar. Cruzeiro é maior do que qualquer jogador e qualquer figura. O Cruzeiro está sendo, mais uma vez, uma novidade na minha vida. Minha primeira oportunidade como gerente de futebol. Uma coisa que sonhei e me preparei", declarou o novo gerente de futebol.

Tinga conquistou o bicampeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, além de um Campeonato Mineiro (Foto: Getty Images)

Tinga ainda está em Porto Alegre, sua cidade natal, onde passa férias com a família. A intenção do novo gerente de futebol é retornar a Belo Horizonte faltando entre quatro e cinco dias para o início da pré-temporada celeste, que começa na primeira quinzena de janeiro. Mas, enquanto isso, o ex-jogador mantém conversas com o técnico Mano Menezes e com o vice-presidente de futebol da Raposa Bruno Vicintin.

"Eu vou me apresentar uns quatro ou cinco dias antes dos atletas. Agora meu trabalho é ajudar a preparar a melhor situação para que o futebol ande bem. Já estamos trabalhando juntos, conversei com o Mano, com o Bruno Vicintin. Estamos bem alinhados e está sendo bem fácil para mim essa oportunidade. A escolha de entrar neste momento, também veio pela comissão técnica. Trabalhar com o Mano, um treinador experiente e coerente, é uma fortaleza muito grande. Isso torna o trabalho mais facilitado. Tenho procurado estar atento a muitas coisas. Todo dia a gente tem conversado e isso tem sido importante para o meu ingresso e ir conhecendo a maneira de cada um", disse Tinga.

Mesmo após aposentadoria, Tinga sempre manteve ligações com Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Um dos desafios do novo gerente de futebol do Cruzeiro, é ajudar a colocar o time no caminho das conquistas, já que a equipe celeste passou as duas últimas temporadas sem levantar troféus. Tinga prega a união como pilar de um bom trabalho à frente do clube. O ex-jogador garante conhecer o elenco e a história da Raposa, fato que facilitou aceitar o convite dos mineiros.

"A gente sabe que o torcedor cruzeirense tem o DNA de vitórias, de títulos. A gente vem para ajudar a fazer isso. A gente sabe que os segredos não são muitos, mas tem algumas coisas que jamais vão fugir, que é a união, todo mundo saber o que é importante. É nessa linha que eu chego. Para mim ficou muito fácil aceitar o convite do Cruzeiro. Trabalhar com uma equipe e um clube que eu conheço. Tive a oportunidade de viver isso durante três anos", concluiu.