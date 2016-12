Cruzeiro anuncia James Freitas como novo auxiliar técnico fixo

Foto: Rodrigo Rodrigues/Grêmio FBPA

O Cruzeiro anunciou, nesta quarta-feira (21), a contratação de James Freitas para ocupar o cargo de auxiliar técnico fixo. Ele estava no Grêmio e foi parte da comissão técnica do pentacampeonato da Copa do Brasil, conquistada no início do mês. Segundo nota oficial do clube celeste, James chega ao clube após indicação do técnico Mano Menezes.

Ele vai fazer parte da chamada equipe técnica permanente do clube. Os últimos a exercerem a função foram Geraldo Delamore, que deixou a equipe em julho desse ano, e Deivid, que foi promovido ao cargo de técnico logo após o final da temporada de 2015, função que ocupou até ser demitido em abril desse ano.

Em entrevista ao jornal gaúcho Zero Hora, James contou que a possibilidade de trabalhar com o atual técnico da equipe mineira foi fundamental para sua escolha: “Fiz um bom trabalho no Grêmio, mas conheço o Mano Menezes de longa data. Tinha esta brecha no Cruzeiro para fazer parte da comissão técnica e ele me indicou para o cargo. É importante para a minha carreira, depois de quatro anos no Grêmio ir para um novo desafio”, disse.

Ele também deu a previsão de como será aproveitado na equipe mineira: “A ideia do Mano é de que lá eu atue mais de forma semelhante ao período em que o Roger estava aqui, traçando a metodologia do treinamento. Ele vai me aproveitar no dia a dia dos treinos”, contou. A base da equipe campeã da Copa do Brasil de 2016 foi montada exatamente quando Roger atuava como técnico no tricolor gaúcho.

O novo profissional da Raposa tem um vasto currículo e soma mais de 20 anos de experiência, atuando desde as categorias de base até o cargo de técnico interino. Com boa parte da carreira dedicada à clubes do Rio Grande do Sul, além do Grêmio, Freitas já passou por Internacional, Juventude, São José-RS, Brasil de Farroupilha, Luverdense e Guarani do Paraguai.