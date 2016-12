Cruzeiro e São Paulo confirmam troca de Neilton e Hudson por empréstimo

Jogadores chegam aos novos clubes via empréstimo, válido por uma temporada (Fotos: Washington Alves e Marcelo Zambrana)

Cruzeiro e São Paulo, enfim, sacramentaram a troca do atacante Neilton pelo volante Hudson, via empréstimo, por uma temporada. O anúncio do acordo foi feito pelos clubes nesta quinta-feira (22), quando o novo atleta do Tricolor chegou à capital paulista, realizou exames médicos e assinou contrato. Já o mais novo integrante do elenco da Raposa está em férias e deve chegar a Belo Horizonte nos próximos dias.

Neilton chegou ao Cruzeiro em junho de 2014, mas não conseguiu se firmar. No ano seguinte, foi emprestado ao Botafogo e fez parte da campanha campeã do Glorioso na Série B. Na atual temporada, o empréstimo ao clube alvinegro foi renovado e o atacante entrou em campo 54 vezes, marcando 12 gols, sendo um dos responsáveis pela classificação dos cariocas para a próxima Copa Libertadores da América.

Neilton marcou 16 gols em 2016 pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva / SSPress / Botafogo)

Hudson começou o ano em alta no São Paulo. O volante foi destaque do time na Libertadores. No entanto, após a eliminação do Tricolor Paulista da competição, o jogador sofreu uma queda de rendimento, assim como todo o time. O atleta, de 28 anos, que é sonho antigo da diretoria do Cruzeiro, possui contrato com os paulistas até 2019.

Hudson foi um dos destaques do São Paulo na última Libertadores (Foto: Érico Leonan/saopaulofc)

O São Paulo chegou a sondar outros nomes no atual elenco do Cruzeiro, como o do atacante Willian, por exemplo, mas o negócio acabou não evoluindo. O lateral-esquerdo Mena, emprestado ao Tricolor Paulista também pela Raposa, foi outro nome conusultado. Porém, os dirigentes paulistas teriam que desembolsar um milhão de euros (R$ 3,7 milhões), em quatro parcelas, para contar com o chileno em 2017.

Pelo lado do Cruzeiro, a chegada de Hudson acontece na hora certa. Isso porque nomes como o de Bruno Ramires e Federico Gino, que não se firmaram na atual temporada, devem ser repassados a outros times, assim, abrindo espaço para a chegada de um homem para o setor. Já na posição de Neilton, a concorrência é pesada, como alertou o técnico Mano Menezes, em entrevista à ESPN.

"Existem jogadores muito valorizados no mercado. E você só consegue outros se abrir mão de alguns dos seus. O Cruzeiro tem número grande de atacantes de lado de campo, posição que o Neilton ocupa. Dentre as prioridades, podemos abrir mão de um ou outro", concluiu.

Neilton e Hudson são os terceiros reforços de São Paulo e Cruzeiro, respectivamente. O Tricolor Paulista já havia acertado com o meio-campo Wellington Nem e com o goleiro Sidão para 2017. Já a Raposa havia anunciado, pouco tempo depois do término do Campeonato Brasileiro, o zagueiro equatoriano Luis Caicedo e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa.