Gilvan Tavares garante que Cruzeiro está próximo de anunciar quarto reforço: "Grande nome"

Gilvan quer anunciar "presente de Natal" à torcida até o dia 2 de janeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, recebeu a imprensa, no início da tarde desta sexta-feira (23), na sede administrativa do clube, na região central de Belo Horizonte. O mandatário celeste não anunciou contratações, mas adiantou novidades da Raposa no mercado e falou da atual situação do atacante Marcelo Moreno, cotado para vestir a camisa azul e branca na próxima temporada.

Após fechar com o zagueiro equatoriano Caicedo, com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e com o volante Hudson, o Cruzeiro quer fechar com mais um nome. Gilvan não falou quem é o jogador da vez, mas garantiu à torcida que o "presente de Natal" será anunciado até o dia 2 de janeiro, quando a Raposa completa 96 anos.

“Ainda estamos atrás de mais um atleta pelo menos. Não vamos dizer qual é a posição, nome, mas a qualquer momento ele chega aqui. Não sei se chegará para presentear a torcida no Natal, mas já está verbalmente acertado e estamos aguardando. Se não chegar para o Natal, chega para o aniversário do Cruzeiro", disse o mandatário.

Apesar de não adiantar o nome do próximo reforço celeste, Gilvan Tavares deu algumas dicas. De acordo com o presidente do Cruzeiro, o jogador atua fora do Brasil, mas está no país passando férias. O mandatário celeste garantiu que há um representante da Raposa concluindo os últimos detalhes da contratação, faltando, apenas, o acerto com o clube, para a assinatura formal do atleta.

“É um grande nome. Esse não é troca. É brasileiro, mas não está no Brasil no momento. Está no Brasil no momento, mas não está jogando no Brasil. Falta o acerto com o clube e a assinatura do jogador. Nosso funcionário já está no exterior acertando os detalhes, verbalmente está acertado”, declarou Gilvan.

O nome misterioso, no entanto, não é o de Marcelo Moreno. O atacante, que teve o nome ligado ao Cruzeiro na atual janela de transferências, tem contrato com o futebol chinês até o fim do mês. O atacante até reduziu o salário para viabilizar seu retorno para o futebol brasileiro, mas, de acordo com Gilvan Tavares, valores de luvas pesam negativamente no negócio.

"Nós sempre tivemos interesse no Marcelo Moreno, ele teve comigo me visitando, mas ele tem vinculo na China, ele tem um salário elevado, até chegou a reduzir salário, mas tem a questão de luvas, nós não estamos em condição de gastar mais do que o momento permite aos clubes brasileiros", concluiu.