Bicampeões brasileiros pelo Cruzeiro, Goulart e Ribeiro são descartados por Gilvan Tavares

Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart foram convocados para seleção brasileira pela primeira vez quando ainda defendiam o Cruzeiro(Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Qual torcedor do Cruzeiro não sonha em ver os meias Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro vestindo a camisa celeste novamente? A dupla, destaque da campanha bicampeã brasileira em 2013 e 2014, é alvo do presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, que mostrou seu lado "torcedor" na coletiva de imprensa concedida na última sexta-feira (23).

Apesar da vontade de repatriar a dupla, Gilvan reconhece a dificuldade do retorno de ambos para o Cruzeiro, no momento. Isso porque Ricardo Goulart, atualmente no Guangzhou Evergrande, é o melhor brasileiro no futebol chinês e teve seu contrato renovado com os asiáticos por mais três anos. Já Éverton Ribeiro, que veste a camisa do Al-Ahli, dos Emirados Árabes, possui contrato por mais duas temporadas e é muito prestigiado no clube.

"O Goulart é o melhor brasileiro jogando na China. Gostaram tanto que renovaram o contrato dele por três anos. Da mesma forma o Everton Ribeiro. Um conselheiro nosso, grande empresário em Belo Horizonte, viajou onde está o Everton Ribeiro. Diz que mora em uma mansão e que está muito satisfeito lá. O príncipe é louco com o futebol dele. Falou que é louco para voltar, mas o momento dele para sair não é dele", declarou Gilvan.

Qualidade de vida nos Emirados Árabes e prestígio no clube dificultam volta de Everton Ribeiro ao Brasil (Foto: Reprodução/Twitter)

Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro foram negociados no início de 2015. Na época, o Cruzeiro recebeu propostas irrecusáveis pelos meias. O primeiro rendeu R$ 24 milhões aos cofres celestes, enquanto a transferência do segundo fortificou o caixa da Raposa com R$ 25 milhões. Apesar da distância, Gilvan Tavares revelou que conversa com os jogadores constantemente e que deixam claro a intenção de retornarem para o futebol brasileiro futuramente.

"Eu, como torcedor, também estava sonhando com isso. Todos os dois saíram do Cruzeiro por causa de propostas irrecusáveis para ir ao estrangeiro, mas saíram muito bem com a diretoria. Satisfeito com a condução da negociação deles. Recebo mensagens deles constantemente. Às vezes, recebo manifestação do Goulart que o dia que ele voltar, seria para o Cruzeiro", concluiu.