Cruzeiro aposta em retorno de Mayke, mas não descarta ir ao mercado por lateral-direito

Mayke atuou em 130 partidas com a camisa celeste, marcando três gols (Foto: Washington Alves/Light Press)

A diretoria do Cruzeiro já avisou: em 2017, apenas reforços pontuais. Até o momento, foram contratadas peças para a zaga (Luis Caicedo), lateral esquerda (Diogo Barbosa) e meio-campo (Hudson), além de um nome "misterioso" a ser anunciado nos próximos dias. O fato é que não haverá novos nomes para a lateral direita. Pelo menos por enquanto.

Diferentemente da lateral esquerda, setor no qual o Cruzeiro conta com quatro nomes (Bryan, Edimar, Mena e Diogo Barbosa), o lado direito da equipe carece de peças. Com a eminente negociação de Fabiano, com o Palmeiras pela permanência definitiva do meio-campo Robinho, além da devolução de Lucas ao clube alviverde, a Raposa irá começar 2017 com apenas dois atletas para a posição: Ezequiel e Mayke.

Ezequiel é o único concorrente de Mayke na lateral direita do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press)

O primeiro, contratado junto ao Criciúma em julho deste ano, terminou em alta com o técnico Mano Menezes, sendo titular absoluto do setor direito. Já o segundo, conviveu com diversas lesões durante a temporada e seu rendimento está longe daquele que o credenciou a ser um dos melhores laterais de 2013 e 2014, quando o Cruzeiro conquistou o bicampeonato brasileiro. No entanto, o jovem tem o apoio do presidente celeste, Gilvan de Pinho Tavares.

“Eu sou daqueles que acredita nas peças que tínhamos e não funcionaram. O Mayke é um atleta que acredito. Ele disputou o prêmio de melhor lateral direito do país quando vencemos o Brasileirão. Ele não jogou em 2016 por conta de lesão. Se ele jogar o futebol que está acostumado a jogar, ele tem condição de ser de novo esse lateral", disse o mandatário.

Gilvan Tavares ressalta confiança em Mayke para 2017 (Foto: Washington Alves/Light Press)

A confiança em Mayke aumentou após que Gilvan teve uma conversa com o jogador, que se comprometeu a trabalhar a parte física durante o período de férias, com profissionais particulares. No entanto, o presidente do Cruzeiro adiantou que, se necessário, poderá vasculhar o mercado durante a temporada para contratar mais um atleta para a lateral direita.

“Ele nos prometeu, contratou profissionais da área de preparação para chegar em condição melhor em janeiro. Se for necessário, podemos ir atrás de um lateral durante ano. Estamos apostando muito no Mayke neste ano. Se ele voltar com o futebol que a gente espera que ele já jogou, não precisaremos mais de peças para a defesa”, concluiu.