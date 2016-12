Jadson confirma proposta do futebol brasileiro e destino pode ser o Cruzeiro

Jadson foi um dos destaques do Corinthians em 2015, na conquista do Campeonato Brasileiro (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

No vai e vem do mercado da bola, que se aquece ainda mais na transição de uma temporada para outra, o que não faltam são especulações e rumores por todos os lados. Nos últimos dias, pistas deixadas pelo presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, impulsionaram palpites envolvendo uma provável contratação do time para 2017.

“Brasileiro”, “ não está jogando no Brasil” e “grande nome” foram alguns dos vestígios deixados pelo mandatário celeste e que têm levantado várias hipóteses. Entre as principais possibilidades, aparecem nomes como Thiago Neves, Paulinho e Elias, mas o que cresce com mais força é o do meia Jadson, ex-Corinthians.

Atualmente, Jadson defende o Tiajin Quanjian, da China, e tem contrato até o fim de 2017 com o clube asiático. Na semana passada, antes do “Futebol Solidário”, em uma partida beneficente disputada em Londrina, o meia concedeu uma entrevista ao Bola Furada e confirmou a possibilidade de retornar a um clube brasileiro.

“Tenho mais um ano de contrato, mas não sei o que pode acontecer. O mercado lá [China] gira muito rápido, isso pode abrir oportunidade para eu voltar ao Brasil em janeiro, fevereiro; eu não sei a data certa. Estou esperando o posicionamento da equipe para saber. Vamos esperar para saber o que dá”, afirmou o meia.

Jadson revelou ainda que já teve uma investida pelo seu retorno. “Eu tenho proposta para voltar”, enfatizou. Questionado se essa proposta vinha de um clube que vai disputar a Libertadores em 2017, o meia deixou em aberto. “Não sei ainda. Meu empresário está estudando, mas primeiro eu tenho que ver minha situação na China para depois ver minha situação aqui no Brasil”, findou.

Em contato com o Superesportes, um dos agentes do meia, no entanto, negou que tenha havido alguma proposta. “Até agora, ninguém me procurou. Ele está bem na China, líder em assistências, salário é alto e o Cruzeiro não procurou”, explicou Marcelo Robalinho.

Quando comentou sobre a contratação, Gilvan disse que o jogador já tinha um acordo verbal com a Raposa, mas seguiu sem revelar nomes. O prazo para a chegada desse atleta seria o Natal ou o aniversário do clube, dia 2 de janeiro, de acordo com o presidente.