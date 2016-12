Rafael Sóbis aposta em 2017 promissor com Mano e fala sobre Tinga: "Vai ter todo o respaldo"

Rafael Sóbis chegou ao Cruzeiro em julho, disputou 28 jogos e marcou quatro gols (Foto: Pedro Vilela/ Light Press/ Cruzeiro)

Após cinco anos, Rafael Sóbis, enfim conseguiu voltar a Erechim-RS para passar férias perto de sua família. O jogador, em entrevista à Rádio Gaúcha, fez um balanço dos primeiros meses no Cruzeiro e elogiou o trabalho do técnico Mano Menezes, projetando uma pré-temporada de sucesso para colher frutos em 2017.

“Meio que aos trancos e barrancos, fizemos um ano muito bom. O nosso time é muito bom e o Mano é muito bom treinador. O Cruzeiro tem um dos melhores elencos do país. A gente já sabe como o Mano trabalha. Fazendo uma pré-temporada boa, será um ano muito promissor”, projetou o ataca, que se reapresenta na Toca da Raposa II com o elenco no 9 de janeiro.

Sóbis brincou com o seu reencontro com o ex-companheiro de Internacional e hoje gerente de futebol do Cruzeiro, Tinga. O jogador lembrou o fato do ex-volante ter sido padrinho de seu casamento e, que partir de 2017, será a "ponte" entre a diretoria celeste e o elenco. Apesar da amizade pessoal, Rafael Sóbis ressaltou confiança no novo executivo.

“Como que eu vou olhar para o Tinga sendo meu chefe? Ele foi padrinho do meu casamento e agora é um senhor que tem que usar terno e gravata. Não pode mais ser menino. Ele vai ter todo o respaldo e vai decolar na carreira“ comentou Sóbis.

A história de Rafael Sóbis e Tinga vem desde 2005, quando os dois foram companheiros no Inter naquele ano e na temporada seguinte, ajudaram o clube a conquistar a Copa Libertadores. Em 2010, voltaram a se reencontrar no Beira-Rio, novamente com um título da Libertadores, e foram companheiros de clube até o ano seguinte. Agora no Cruzeiro os dois voltarão a se reencontrar, só que um em campo e outro na diretoria.

Desde que foi apresentado pelo clube mineiro, em julho de 2016, Rafael Sobis disputou 28 jogos, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.