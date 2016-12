Ezequiel valoriza reação do Cruzeiro em 2016 e almeja evolução na próxima temporada

Ezequiel atuou em 12 partidas pelo Cruzeiro na atual temporada e marcou um gol (Foto: Gualter Naves/Lightpress)

Contratado para o segundo semestre de 2016, o lateral-direito Ezequiel chegou com a missão de suprir a carência do setor, visto que o titular da posição, Mayke, conviveu com lesões a temporada inteira.

Aposta do técnico Mano Menezes, o jogador teve pouco tempo para se destacar e buscar uma vaga na equipe titular. Tendo atuado já pelo Criciúma na Copa do Brasil, foi impossibilitado de jogar pelo Cruzeiro no restante da competição. Ezequiel, agora, projeta um 2017 melhor, com disputa de títulos, apostando na manutenção da comissão técnica.

“Espero participar do grupo. Posso evoluir muito mais. Cheguei há seis meses e tem o prazo de adaptação. Acho que ano que vem, com a comissão técnica desde o começo, e o Mano conhece bem a todos, vamos ter um grupo forte para o Cruzeiro disputar todos os títulos. É um treinador experiente, que sabe montar grupo. Ele sabe o que os jogadores podem render, ele sabe o que pode cobrar de cada um”, disse Ezequiel.

LEIA MAIS: Lateral Mayke volta a ficar na mira do Sporting de Lisboa, segundo imprensa portuguesa

O Cruzeiro vivenciou uma temporada com muitas trocas de treinador e, para o jogador, com a chegada de Mano Menezes, a equipe evoluiu no decorrer do Campeonato, e a tendência é que o time evolua ainda mais para a temporada seguinte.

“Quando cheguei, o Clube estava sob uma pressão grande. Mas, depois que a comissão chegou, demos um bom salto de qualidade. Claro que sempre esperamos mais e sabemos que podemos evoluir bastante, conversamos sobre isso. A maturidade que adquirimos neste ano tem tudo para nos ajudar no ano que vem”, declarou.

Nas férias, o jogador pretende descansar com a família e manter a forma física para chegar na pré-temporada já apto para ser um dos titulares de Mano. Ezequiel atuou em 12 partidas pelo Cruzeiro nesta temporada e marcou um gol, justamente na ultima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, na vitória por 3 a 2.