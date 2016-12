Huracán cobra Cruzeiro por segunda parcela de Ábila e ameaça recorrer à Fifa

Ábila pode retornar ao clube argentino caso o Cruzeiro não arque com as obrigações contratuais da compra do jogador (Foto: Juliana Flister/Light Press/Cruzeiro)

Contratado em junho deste ano pelo Cruzeiro, a negociação pelo atacante Ramón Ábila ainda rende pendências burocráticas para a Raposa junto ao Huracán, ex-clube do jogador. Nessa quinta-feira (29), o time argentino divulgou uma nota, em seu site oficial, cobrando uma quantia relativa à compra dos 50% dos direitos econômicos do atleta.

O Huracán deu um prazo de 10 dias ao Cruzeiro, a contar do próprio dia 29, e ameaçou recorrer à Fifa caso o pagamento de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) não seja cumprido. Além de correr o risco de ter que resolver toda essa questão com a entidade mundial do futebol, o Cruzeiro ainda teria que adquirir a compra total de Ábila. Não efetivadas as cláusulas pelo lado da equipe celeste, o argentino pode retornar ao Huracán.

O Cruzeiro adquiriu metade dos direitos de Ábila por US$ 4,2 milhões e já pagou US$ 2,7 milhões desse valor, em agosto. O acordo entre as equipes estipulava que a segunda parcela, esse montante de US$ 1,5 milhão que era previsto mas agora virou uma pendência, teria que ter sido pago pela Raposa no início de dezembro, o que não aconteceu.

Na semana passada, o Huracán já havia alertado o Cruzeiro, dizendo que tinha um pré-contrato para efetivar o retorno do atacante ao território argentino, devido à dívida da Raposa. “Já temos um pré-contrato para Wanchope Abila caso o Cruzeiro não abone o montante correspondente pelo passe”, afirmou Alejandro Nadur, presidente do Huracán, à Rádio AM 570, de Buenos Aires.

Em resposta, o Cruzeiro chegou a afirmar que já estava preparando o pagamento, mas ainda não o fez e pode se complicar. Neste primeiro semestre com a camisa do clube celeste, Ábila fez 28 jogos e marcou 12 gols.

Veja a nota oficial do Huracán

“En el dia de hoy, jueves 29 de diciembre, desde el club y con la firma del Presidente Nadur, se intimó al Cruzeiro a transferir la segunda cuota del 50% del pase de Wanchope Ábila.

A partir de esta intimación, corren 10 días para que el club brasileño cumpla con lo acordado, de no ser así deben pagar el total de la opción de compra, los gastos de la opción y los intereses que correspondan, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA."

(“Neste dia, quinta-feira, 29 de dezembro, o clube e com assinatura do Presidente [Alejandro] Nadur, intima o Cruzeiro para transferir a segunda parcela de 50% do passe de Wanchope Ábila.



A partir desta intimação, serão 10 dias para que o clube brasileiro cumpra o acordo, caso contrário eles devem pagar a opção de compra total, o custo da opção e os juros correspondentes, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento relativo ao Estatuto e Transferências de Jogadores da FIFA.”)