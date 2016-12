Moreno deixa futuro em aberto, exalta Cruzeiro, mas ressalta: "Quero fazer história na China"

Moreno avaliou 2014 como melhor temporada em sua carreira, quando atuou pelo Cruzeiro (Foto: Cristiano Borges / Light Press)

31 de dezembro é a data em que muitos contratos de jogadores são encerrados nos mais diversos clubes. Não é diferente com o atacante Marcelo Moreno. Nesta sexta-feira (30), em entrevista ao canal boliviano FTV, o atleta, que terá seu vínculo com o Changchun Yatai, da China, expirado neste sábado, citou várias propostas e deixou seu futuro em aberto.

Corinthians e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foram alguns dos times que formalizaram proposta por Moreno. O jogador, no entanto, valorizou a proposta do Cruzeiro, garantindo que quer encerrar carreira na Raposa, onde conquistou o Campeonato Brasileiro, em 2014, marcando 24 gols em 47 partidas. No entanto, o atacante irá esperar o término do contrato com o Changchun para decidir seu futuro.

“Meu contrato acaba amanhã [hoje] com o Changchun. A partir daí poderei decidir o que fazer, se vou para outras ligas, se vou jogar no Cruzeiro ou no Corinthians, os times que me procuraram, ou o próprio Shakhtar que está aí. Veremos o que acontece. Preciso esperar o fim do meu contrato para negociar com outro time”, disse o jogador.

Apesar das propostas brasileiras e do Shakhtar, Moreno quer mesmo ficar na China. Mas não no Changchun Yatai, que chegou a oferecer mais dois anos de contrato ao atacante. O boliviano quer mesmo é disputar a Liga dos Campeões da Ásia. O jogador revelou ter recebido proposta de um grande clube local e não escondeu o desejo de aceitar a oferta.

“Tenho uma proposta do mesmo time, e para acertar lá basta dizer, ‘ah, vou ficar, quero ficar’, pois tenho uma proposta de dois anos. E tem um outro clube da China para seguir lá, uma referência, que jogará a Champions da Ásia. Isso sim me interessa. Gostaria de jogar o torneio para ganhar um campeonato importante. Não apenas ir pelo dinheiro, mas quero ganhar um titulo. Sou um jogador ganhador. Ganhei a Copa Uefa pelo Shakhtar, ganhei títulos onde passei, no Cruzeiro também. E é isso que te deixa na história de um clube. Quero ganhar algo na China, não quero ir para participar. Quero fazer história na China, quero um time para me encaixar e não ir só pelo dinheiro, mas sim porque quero ganhar”, concluiu.

O Shanghai Shenhua aparece como um dos candidatos a contar com o futebol de Marcelo Moreno para a próxima temporada. Recentemente, os asiáticos contrataram Carlitos Tevez por dois anos. O argentino irá receber um dos maiores salários de futebolistas do mundo: R$ 130 milhões.