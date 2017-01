Cruzeiro completa 96 anos com expectativa da torcida sobre reforço prometido por Gilvan

A caminho de seu centenário, Cruzeiro é o time mineiro com maior número de conquistas (Foto: Douglas Magno/AFP/Getty Images)

Como tradicionalmente acontece, o Cruzeiro vai celebrar a Missa em Ação de Graças ao aniversário do clube, nesta segunda-feira (2), às 19h, no Salão Social do Barro Preto (Rua Guajajaras, 1722). Com raízes em uma colônia italiana que chegou a Minas Gerais no início do século passado, o time completa 96 anos desde sua fundação.

Embates políticos no cenário mundial cruzaram o caminho da Raposa em alguns momentos de sua história, fazendo-a passar por mudanças significativas em sua identificação. Se hoje, portanto, a instituição carrega o nome que tem, com as cores azul e branco e seu brasão característico, nem sempre foi assim.

O time celeste foi fundado como Societá Sportiva Palestra Itália e carregou esse nome por 21 anos. No entanto, em 1942, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, na qual o conflito estava divido entre os Países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) e os Países Aliados (Estados Unidos, Reino Unido e a então União Soviética). Como o governo brasileiro apoiava os Aliados, proibiu que instituições e entidades no país carregassem quaisquer termos que de alguma forma fizessem alusão aos três países que compunham o Eixo.

Sem possibilidade de continuar como Palestra Itália, o time mineiro precisava de uma direção pelo novo nome. Guiado por uma constelação, a Cruzeiro do Sul, a instituição passou a se chamar Cruzeiro Esporte Clube, e suas cores, antes vermelho e verde, passaram a ser azul e branco. O símbolo do clube também foi alterado para se adequar à nova identificação.​

Anos mais tarde, com a inauguração do Mineirão, em setembro de 1965, o engajamento de torcedores ao time foi sendo potencializado, paralelo a importantes conquistas em campo. A Taça Brasil de 1966, por exemplo, foi o primeiro grande título do Cruzeiro, que, por meio das conquistas de 2003, 2013 e 2014, é considerado Tetracampeão Brasileiro.

De nomes como Dirceu Lopes, Piazza, Raul Plassmann e Procópio, que jogaram pelo feito de 66, a outros como Zé Carlos, Palhinha e Jairzinho, que conquistaram a América pela primeira vez para o Cruzeiro, com a Libertadores de 1976, o time foi escrevendo sua história.

A Raposa conquistou ainda o bicampeonato do torneio continental em 1997, um ano depois de ter levantado o segundo troféu da Copa do Brasil. Assim como em 1996, em 1993, 2000 e 2003, o time foi campeão da competição nacional, sendo o segundo maior vencedor da história do torneio (fica atrás do Grêmio, que tem cinco títulos).

O último ano em que conquistou a Copa do Brasil, 2003, foi marcado por um dos principais times da trajetória celeste nestes 96 anos, com a conquista da Tríplice Coroa (Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Mineiro). Pelo clube nesse ano, ficaram eternizados jogadores como Alex, Aristizábal e Gomes.

A conquista mais recente do Cruzeiro foi o Bicampeonato Brasileiro, com os títulos de 2013 e 2014, onde estiveram peças como Fábio, Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marcelo Moreno. O feito do time celeste foi o primeiro do seu estado, em que soma o maior número de conquistas em meio aos seus rivais. De Palestra a Cruzeiro, de vermelho e verde a azul e branco, o time, que de uma colônia italiana nasceu, por todo o país, e para além dele, segue fazendo história.

Tendo italianos como fundadores, o Cruzeiro completa 96 anos de história, registrada nas páginas heroicas e imortais do clube, recheada de glórias, conquistas, lutas, e muita emoção. Para celebrar a data, será realizada a tradicional Missa de Ação de Graças, às 19h, no Salão Social do Barro Preto (Rua dos Guajajaras, 1.722).

A celebração contará com a presença de torcedores e de toda a cúpula do Cruzeiro, incluindo o presidente Gilvan de Pinho Tavares, que deverá aproveitar a data comemorativa para anunciar o "presente" celeste, que havia prometido no dia 23 de dezembro, em entrevista coletiva. Com a reapresentação do time marcada para o dia 9 de janeiro, a torcida está na expectativa para que um grande nome seja anunciado. Os meias Jadson e Thiago Neves, além do volante Elias, atualmente no Sporting-POR, são ventilados nos bastidores.

Além do reforço dentro das quatro linhas, o Cruzeiro também corre para anunciar um novo diretor de futebol. O cargo está vago desde o início da segunda quinzena de dezembro, quando Thiago Scuro pediu demissão para seguir novos caminhos. Neste tempo, a Raposa recebeu recusas de Alexandre Mattos, que renovou contrato com o Palmeiras, e de Erasmo Damiani, que optou seguir como coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira. No entanto, o nome do próximo executivo deverá ser anunciado nos próximos dias.

Está previsto, também, uma homenagem da torcida celeste, organizada por meio das redes sociais. Os torcedores prometem dar um "abraço coletivo" em volta da sede do Cruzeiro, com muita festa, incluindo presença de sinalizadores.