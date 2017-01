AO VIVO: acompanhe o dia de celebrações em prol do aniversário de 96 anos do Cruzeiro

Google Plus

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Fique ligado, torcedor! Em instantes, mais notícias sobre a entrevista coletiva do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares.

Presidente do Cruzeiro concede entrevista coletiva neste momento!

Gilvan Tavares garante: se o atacante Marcelo Moreno não cobrar luvas, jogará no Cruzeiro.

"Acabamos de ter uma noticia de uma pesquisa que fora do eixo RJ/SP, a maior torcida do Brasil é a do Cruzeiro. Isso é sinal de somos um só. Só estamos à frente deste clube, pelo apoio da torcida", comemora o mandatário celeste.

Gilvan Tavares valoriza clima de união na torcida do Cruzeiro em 2016.

"Neste ano, não tivemos brigas de torcidas do Cruzeiro, deixamos de ter problemas com STJD, não fomos punidos. Organizadas fizeram compromisso conosco, de que não vão nos prejudicar"

"Cruzeiro é grande pela união que sempre tivemos no clube. Por mais que já tivemos disputas politicas, somos muto unidos", afirma Gilvan.

Thiago Neves, por enquanto, acerta saída do Al Jazira. No entanto, empresário do jogador garantiu o atleta no Cruzeiro.

Presidente afirma que grupo comandado por Mano Menezes não passará dos 30 jogadores e garante: Thiago Neves encerra o ciclo de contratações do Cruzeiro, por enquanto.

Gilvan Tavares confirma: Thiago Neves é do Cruzeiro!

Presidente Gilvan de Pinho Tavares falando agora no altar!

Momento de comunhão...

(Foto: Charley Moreira / VAVEL Brasil)

Padre Gilson de Oliveira Filho lembrou das 71 vítimas do acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense e pediu orações!

Foto: Charley Moreira / VAVEL Brasil

O Avaí também celebrou os 96 anos do Cruzeiro por meio das redes sociais.

Já Sorin, Everton Ribeiro e Alex foram alguns dos ídolos celestes que parabenizaram o Cruzeiro.

Bryan, Ramon Ábila, Robinho, Rafael Sóbis, Rafael e Fábio foram alguns dos atletas do atual elenco comandado por Mano Menezes que homenagearam o Cruzeiro nas redes sociais.

56 gols em 58 jogos. Estes foram os números de Ronaldo Fenômeno com a camisa do Cruzeiro, no começo de sua carreira, entre 1993 e 1994. O craque foi às redes sociais para homenagear o clube celeste.

Além do reforço dentro das quatro linhas, o Cruzeiro também corre para anunciar um novo diretor de futebol. O cargo está vago desde o início da segunda quinzena de dezembro, quando Thiago Scuro pediu demissão para seguir novos caminhos.

Com passagens pelo Paraná, Flamengo e Fluminense, Thiago Neves atualmente está no Al Jazira, dos Emirados Árabes.

Expectativa é que Gilvan de Pinho Tavares anuncie o meia Thiago Neves como grande reforço para 2017.

O zagueiro Murilo Cerqueira, que pertencia ao Sub-20 do Cruzeiro, irá se reapresentar aos profissionais no dia 9 de janeiro!

Padre Gilson de Oliveira Filho dá início à Missa de Ação de Graças!

Foto: Charley Moreira/VAVEL Brasil

Jadson, Thiago Neves, Elias... os nomes são vários. Quem será o reforço misterioso prometido pelo presidente Gilvan Tavares? Logo logo vamos descobrir!

E o resultado da festa? Está aí!

Foto: Charley Moreira / VAVEL Brasil

Mais cedo, os torcedores fizeram uma grande festa na porta da sede do clube. Sinalizadores e muita música fizeram parte da comemoração.

Foto: Charley Moreira / VAVEL Brasil

Presidente Gilvan de Pinho Tavares já está presente! O mandatário celeste concederá entrevista coletiva após a celebração da missa. Vem reforço?

Foto: Isabelly Morais / VAVEL Brasil

Salão Social do Cruzeiro já está cheio! Cadeiras vazias estão reservadas para a cúpula celeste.

Foto: Isabelly Morais / VAVEL Brasil

Boa tarde, torcedor! Confira, a partir de agora, todos os detalhes deste dia 2 de janeiro, data em que o Cruzeiro completa 96 anos de existência!