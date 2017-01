Cruzeiro confirma acerto próximo com Thiago Neves e não desiste de Marcelo Moreno

Cruzeiro deve oficializar acordo com Thiago Neves nas próximas horas (Foto: Getty Images)

O presente de aniversário do Cruzeiro está muito próximo de se tornar realidade. Nesta segunda-feira (2), em celebração dos 96 anos de existência do clube celeste, o presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, confirmou o interesse no meio-campo Thiago Neves e que a oficialização do acerto é questão de horas. O contrato com o jogador será de três temporadas.

Entre jogador e Raposa está tudo certo. No entanto, Thiago Neves tenta resolver uma pendência financeira com o Al Jazira, dos Emirados Árabes, antes de retornar ao futebol brasileiro. Gilvan, que esperava anunciar o "grande nome" de 2017 no aniversário do Cruzeiro, não iria citar o nome de Thiago, mas, por pressão da torcida, acabou revelando. O empresário do atleta havia pedido para confirmar após 48 horas.

Thiago Neves não entra em campo desde outubro e não está nos planos do Al Jazira para o decorrer da temporada. O meio-campo deixou o futebol brasileiro em 2013, com destino ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O atleta chegou aos Emirados Arábes através do técnico Abel Braga, que foi demitido em dezembro de 2015, após sofrer goleada para o Al Fujairah.

Revelado pelo Paraná, Thiago Neves também passou pelo futebol japonês, atuando pelo Vegatta Sendai. Em 2007, o meio-campo chegou ao Fluminense e conquistou a Copa do Brasil, além do vice-campeonato da Libertadores da América, em 2008. O jogador se aventurou no futebol alemão, mas retornou ao Tricolor Carioca na temporada seguinte. Em 2011, conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo, participando, no ano seguinte, do título Brasileiro do rival Fluminense.

Cruzeiro não desiste de Marcelo Moreno: "Se abrir mão das luvas, volta"

Apesar de revelar que está próximo de um acerto com um clube chinês, o atacante Marcelo Moreno continua sendo alvo do Cruzeiro. Com proposta oficial da Raposa em mãos, o boliviano, que está sem clube desde o último sábado (31), quando seu contrato com o Changchun Yatai-CHN expirou, possui ofertas do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Corinthians.

Apesar do término do contrato, o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, garantiu que o boliviano ainda possui vínculo com o clube chinês. O mandatário celeste afirmou que o salário do atacante é alto, mas revelou: se o jogador não cobrar luvas, as chances de defender a Raposa são grandes: "O Marcelo Moreno ainda não se desligou do clube da China. Se ele conseguir se desligar e não cobrar luvas, nós fazemos questão de trazer para o Cruzeiro", declarou Gilvan.