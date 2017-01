Sonhando com bicampeonato, Cruzeiro estreia na Copa São Paulo diante do River-PI

Google Plus

(Foto: Valmir Hammer/Divulgação/Cruzeiro)

Um almeja conquistar o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O outro quer, pelo menos, passar da fase de grupos da competição. Assim, Cruzeiro e River-PI se enfrentam, nesta quarta-feira (4), às 16h, estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes/SP.

Ambos fazem parte do Grupo 22 da Copinha, que terá, também, Bragantino e União Mogi como adversários. Os dois últimos, além do River-PI, participaram da competição em 2016 e não passaram da fase de grupos. O Cruzeiro é o favorito pela liderança. A Raposa chega para disputar o bicampeonato, uma vez que o clube celeste conquistou o torneio em 2007, diante do São Paulo.

Técnico Marcos Valadares promete Cruzeiro ofensivo

Uma equipe técnica e ofensiva. É desta forma que o Cruzeiro irá entrar em campo nas partidas da Copa São Paulo, segundo o técnico Marcos Valadares. Em 2016, a Raposa foi eliminada pelo Corinthians, na semifinal da competição. Neste ano, o clube celeste quer ir além. O bicampeonato é a meta, além de formar jogadores para a equipe profissional, comandada por Mano Menezes.

"O torcedor vai ver um time que joga aquilo que pregamos no clube. Uma equipe técnica, ofensiva, que vai buscar o gol, mas de uma forma organizada e bem trabalhada através de um jogo coletivo. Não estaremos focados em um jogo de contra-ataque ou bola parada, mas em um jogo construído e bonito, como pede o Cruzeiro", afirmou Valadares.

Marcos Valadares garante que Cruzeiro terá identidade na Copa São Paulo (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Quem também esteve em campo ano passado pela Copinha, foi o lateral-esquerdo Victor Luiz. O jogador confessa que a Raposa sabe pouco do estilo de jogo do River-PI, mas confia nos treinamentos comandados por Marcos Valadares para alcançar o primeiro triunfo na competição.

“Sabemos pouco sobre o River-PI e o que temos que fazer é impor aquilo que treinamos. Temos que trabalhar bem a bola para que todo mundo participe do jogo e se sinta importante. É desta maneira que vamos buscar a vitória. A torcida pode ter certeza que vamos fortes para a Copinha, buscando o título”, disse o camisa 6.

Victor Luiz disputará mais uma Copinha pelo Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Marcos Valadares relacionou 22 atletas para a Copa São Paulo. A Raposa saiu de Belo Horizonte na terça-feira (3) com os seguintes peças: os goleiros Gabriel Brazão e Jonathan, os zagueiros Léo Bolgado, Gustavo Rissi e Tonhão, os laterais João Guilherme, Kevin, Victor Luiz e Vitinho, os volantes Márcio, Natan e Thiago Souza, os meias Cesinha, Marco Antônio e Vander, além dos atacantes Gabriel Henrique, João Luiz, Luan, Lucas Soares, Rick Sena, Thonny Anderson e Vinícius.

20 jogadores tentarão fazer história com o River-PI

Foram, aproximadamente, 33 horas de viagem e mais de 2.700km percorridos. Tudo em busca de um sonho. É assim que o River-PI chega para a Copa São Paulo. A intenção do Galo é passar da fase de grupos da competição pela primeira vez. A equipe piauiense saiu de Teresina/PI no dia 29 de dezembro, em um ônibus fretado, com 20 jogadores. Eram 25. Cinco foram cortados pelo técnico Marcão.

"É uma decisão complicada de ser tomada. A gente sabe que é o sonho de cada uma deles, mas no futebol é assim que funciona. A gente não pode fazer pela emoção e sim pela razão. Teremos um time competitivo nessa competição", garantiu o treinador.

Marcão garante: River não está a passeio em Mogi das Cruzes (Foto: Victor Costa/River-PI)

Apesar da viagem longa, Marcão ressalta que foi criado um roteiro, com paradas estratégicas para que os jogadores não sentissem o desgaste do percurso. Além de toda a preparação física, o psicológico também está sendo trabalhado. É o que afirma o volante João Paulo. O jogador prega união no elenco, para que a equipe consiga avançar de fase na Copinha pela primeira vez.

"Estamos bem unidos, bem preparados. Vamos com força máxima para passar de fase e até pensando em título. Estamos em uma competição e nada é impossível. Vamos trabalhar dentro de campo para isso", disse o volante.

