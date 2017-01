Com elogios a substituto Rafael, Fábio se reapresenta no Cruzeiro e comenta sobre lesão

Fábio já ultrapassou a marca de 700 jogos com a camisa do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Titular do Cruzeiro há 11 temporadas, o goleiro Fábio viveu uma situação atípica em 2016. O jogador se lesionou em agosto, no jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, e desde então está fora dos gramados pela equipe celeste. Nesta quarta-feira (4), ele se reapresentou na Toca da Raposa II, antes de todo o grupo, que volta no dia 9.

Quando rompeu o ligamento cruzado do joelho, foi o goleiro Rafael, outro veterano do time mineiro, quem o substituiu. Contente com o desempenho do seu suplente, Fábio elogiou a atuação de Rafael no segundo semestre do ano passado e comentou a disputa por titularidade com esse panorama de boas opções para o técnico Mano Menezes.

“Vi o Rafael praticamente crescendo. Brinco com ele que ele aprendeu bem, observou bastante. O Mano sabe o que é melhor para o Cruzeiro e eu também quero o melhor para o Cruzeiro. Eu estou tranquilo, saí do time por causa de uma lesão e estou voltando. Sei das minhas condições, da minha qualidade, não fico me esquentando que eu tenho que ser titular”, comentou Fábio.

Tendo participado de 705 jogos pela Raposa, Fábio é o atleta que mais vestiu a camisa cruzeirense na história. Assim que deixou a meta celeste, em agosto, sua equipe tinha acabado de iniciar o returno do Brasileirão e amargava a 18º posição da tabela. Na zona de rebaixamento e com apenas 20 pontos, o Cruzeiro teve Rafael como um dos destaques que atuaram nos 31 pontos conquistados posteriormente, e que livraram o time de seu primeiro descenso.

“O Cruzeiro estava vivendo um momento de instabilidade e foi onde pudemos ver o Rafael atuando. Ele esperou muito tempo e jogou muito pouco ao longo desses anos. Era muito importante para ele, não só dentro do Cruzeiro, mas também no cenário nacional, porque ele tem uma certa idade e precisa formar um nome, se firmar como um goleiro que pode jogar em grandes clubes”, analisou Fábio.

Esse tempo longe da rotina de jogos fez o capitão e camisa 1 celeste refletir sobre sua carreira. Com 36 anos e uma trajetória bastante consolidada em Minas Gerais, Fábio afirmou que não sabe quanto tempo ainda segue atuando, mas que por agora vai continuar.

“Foi importante essa parada para eu observar se eu queria isso ainda para a minha vida por mais tempo. Foi importante para eu ver se estou me preparando certo, se eu vou prolongar mais do que 2018 a minha carreira. Mas não vou parar agora e esse tempo foi bom para eu voltar zerado e buscando novos objetivos”, enfatizou.

A última partida de Fábio na qual atuou o jogo inteiro foi a vitória sobre o Internacional na 18º rodada do Brasileirão. No jogo seguinte do Cruzeiro, contra o Corinthians, o goleiro cumpriu suspensão, e no duelo com o Coxa, iniciando o segundo turno, jogou apenas 34 minutos, justamente devido à ocorrência da lesão.

Duelo com o Inter foi o último jogo completo de Fábio em 2016 (Pedro Vilela/Light Press/Cruzeiro)

Fábio se reapresenta e dá continuidade aos tratamentos

Afastado para tratar do rompimento do ligamento cruzado, Fábio teve uma projeção de retorno de oito meses (por volta de maio deste ano) e se reapresentou ao clube para a temporada 2017. Já na Toca, o goleiro agradeceu o suporte que recebeu do torcedor celeste durante todo esse tempo de tratamento.

“Quero agradecer todo o apoio da nossa torcida, que sempre está me incentivando e mandando mensagens. Aonde vou e principalmente quando tenho oportunidade de me encontrar pessoalmente com os torcedores é que vejo a proporção do respeito e do carinho que eles sentem por mim”, destacou.

Um dos profissionais que estiveram na Toca para receber o goleiro foi o fisioterapeuta do Cruzeiro, Charles Costa, que analisou o estágio de Fábio. Segundo ele, o jogador tem apresentado níveis satisfatórios de evolução.

"O Fábio está com quatro meses e meio de pós-cirúrgico e pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. Está evoluindo muito bem. Nesta quarta, ele já realizou os testes de pré-temporada. A perna lesionada já está em níveis de força, amplitude, movimentos e flexibilidade muito bons. Agora, estamos aplicando os trabalhos funcionais, que envolvem o gesto esportivo e movimentos específicos que goleiros fazem", declarou Charles.