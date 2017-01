Cruzeiro supera expulsão e pênalti perdido e vence River-PI na estreia da Copa São Paulo

Na tarde desta quarta feira (4), estreando o Grupo 22 da Copa São Paulo de Futebol Junior, o Cruzeiro, que busca o bicampeonato nesta edição, recebeu o River-PI, que sonha uma classificação inédita para segunda fase no torneio. A Raposa venceu o duelo por 2 a 0, com gols de Thonny Anderson e Luan.

As equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (6). O River-PI, recebe o time anfitrião, União Mogi, às 17h. Já o Cruzeiro, enfrenta o Bragantino, às 19h. Os jogos serão disputados no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes/SP.

Goleiro Ruan defende pênalti e brilha em primeiro tempo pouco movimentado

A primeira chegada com perigo foi logo aos dois minutos de jogo, com o Cruzeiro. O atacante Rick Sena, tentou o giro dentro da área, mas acabou sendo travado na hora do chute e acabou facilitando a defesa do goleiro Ruan. O time do Piauí, tentou responder aos nove minutos com Sharle, mas a finalização saiu sem perigo pela linha de fundo.

Logo em seguida o Galo voltou a atacar, desta vez, com Lucas Chupeta, que arriscou o chute pela esquerda e viu o goleiro Jonathan defender no meio do gol . Aos 42 minutos, Vander achou Lucas Soares na área, que dominou no peito e bateu cruzado, assustando Ruan. Logo após o susto, no minuto seguinte, o zagueiro Róbson tentou dar um carrinho para impedir um cruzamento, mas a bola acabou batendo no seu braço direito e o arbitro marcou pênalti para o Cruzeiro.

Rick Sena, um dos destaques do time mineiro, pegou a bola para bater. Cobrou forte, no canto direito, mas o goleiro Ruan, que tinha mostrado certa insegurança antes, caiu para o mesmo lado e fez grande defesa, botando a bola pela linha de fundo. Com uma última chance, após escanteio cobrado, Tonhão tentou de cabeça e mandou por cima do gol.

Jogo mais aberto dos dois lados, mas o fator elenco ajudou o Cruzeiro que mesmo com menos um, soube aproveitar bem o poder do banco de reservas

Jogo aberto favorece Cruzeiro, que marca dois gols graças aos reservas

Para o segundo tempo, as equipes vieram abertas, e logo aos três minutos, o time celeste já assustava em falta de muito longe, cobrada por Vander, que obrigou o goleiro Ruan a fazer grande defesa, espalmando para o lado.

O Cruzeiro, como no primeiro tempo, continuava demonstrando superioridade, até que aos 16 minutos, perdeu seu zagueiro Tonhão, que foi expulso por acertar um pontapé no adversário fora do lance. O árbitro foi avisado pelo assistente e mostrou o cartão vermelho. Com a expulsão, o time do River começou a sair mais, até que teve uma boa chance, mas não conseguiu aproveitar. O time mineiro fez uma substituição que deu certo. Thonny Anderson, que tinha acabado de entrar, recebeu de Victor Luiz, na área, e só teve o trabalho de bater na saída do goleiro.

Após o gol, a equipe do Piauí, que já demonstrava cansaço e abatimento, não conseguiu reagir e acabou tomando o segundo gol, em bela jogada de João Luiz pela direita, que invadiu a área e só rolou para que Luan, sozinho, completasse para o gol. O Cruzeiro ainda teve chance de ampliar o placar, mas não conseguiu e só administrou o placar até o fim.