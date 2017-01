Cruzeiro oficializa empréstimo de zagueiro Fabrício Bruno à Chapecoense

Fabrício subiu da base ao profissional do Cruzeiro na temporada 2016 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Depois da tragédia sofrida pela equipe da Chapecoense em novembro do ano passado, na qual 19 jogadores faleceram, um dos atletas que deve fazer parte da restruturação do time é o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. A Raposa confirmou o empréstimo do defensor ao Verdão do Oeste na noite dessa quarta-feira (4), por meio de seu site oficial.

Grolli foi revelado pela Chape, e agora retorna ao clube por empréstimo do Cruzeiro (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

O jogador vai para Santa Catarina sem custos ao time alviverde, que terá que arcar com os salários de Fabrício. A transação foi um pedido do técnico da Chapecoense, Vágner Mancini, que terá também o zagueiro Douglas Grolli do Cruzeiro por empréstimo de um ano, em acordo anunciado em dezembro. Grolli foi apresentado nessa quarta-feira, junto com o meia Nadson e o atacante Rossi.

Nas categorias de base da Raposa desde 2013, Fabrício tem 20 anos e subiu à equipe profissional na última temporada. Dentre os técnicos que passaram pelo time celeste em 2016, Paulo Bento foi o que mais o utilizou, e, ao todo, o jovem atleta fez oitos jogos pelo time mineiro, quatro deles como titular. Nesse retrospecto, marcou apenas um gol, justamente no jogo contra a Chapecoense pelo Brasileirão 2016, em que o Cruzeiro perdeu por 3 a 2.

Fabrício tinha contrato com o time mineiro até 2018, mas esse vínculo foi estendido por mais um ano. O zagueiro deve ficar na Chape até o fim desta temporada. O time catarinense já anunciou Grolli, Nadson e Rossi, e nesta quarta-feira contratou o lateral Diego Renan. Além do anúncio feito sobre o defensor cruzeirense pela equipe mineira, outros nomes confirmados na Chape são os do goleiro Elias e do meia Dodô. Essas são as primeiras peças que têm movimentado a recomposição do Verdão do Oeste.

Com a saída temporária de Fabrício, o Cruzeiro fica com Manoel, Léo, cujo contrato foi renovado, Dedé, que está voltando de lesão, e Caicedo, recém-contratado pela Raposa e eleito melhor zagueiro do Campeonato Equatoriano de 2016. O defensor que deixou a equipe celeste em definitivo foi Bruno Rodrigo, depois de quatro temporadas em solo mineiro.