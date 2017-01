Cruzeiro e Bragantino medem forças pela classificação antecipada na Copa São Paulo

Google Plus

Cruzeiro almeja o bicampeonato da Copinha; primeira e última conquista foi em 2007 (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

A Arena Nogueirão, em Mogi das Cruzes/SP, receberá um grande duelo nesta sexta-feira (6), às 19h, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro e Bragantino, com três pontos cada no Grupo 22, se enfrentam em busca da classificação antecipada à segunda fase da competição.

Na rodada de estreia, o Cruzeiro enfrentou o River-PI. A Raposa teve algumas dificuldades, mas venceu o Galo por 2 a 0, com gols de Thonny Anderson e Luan. O Bragantino também venceu seu primeiro jogo na Copinha, por 3 a 1, diante do anfitrião União Mogi, com dois gols de Bruno Oliveira e um de João Vitor. Bochecha descontou para os mandantes.

Sem Tonhão, Cruzeiro integra zagueiro Patrick ao grupo em Mogi

Após perder o zagueiro Tonhão, expulso da partida de estreia diante do River-PI, o Cruzeiro agiu rápido e integrou Patrick ao grupo que está concentrado em Mogi das Cruzes. A outra opção para o técnico Marcos Valadares seria utilizar Léo Bolgado, mas o defensor está entregue ao departamento médico e é dúvida para o duelo.

“Fiquei muito feliz com esta oportunidade. Sempre treinei em busca de estar na Copa São Paulo, mas não imaginava que a chance viesse assim. É muito bom estar aqui para ajudar. Independente da numeração da camisa, temos que representar bem o Cruzeiro e jogar bem”, disse Patrick.

Patrick estava previamente inscrito na Copa São Paulo (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Marcos Valadares ainda não definiu os titulares. O treinador, que identificou nervosismo na partida de estreia, teve que acionar o banco de reservas para sair com a vitória diante do River-PI. Assim, a possibilidade de haver mudanças na equipe que entrou em campo na quarta-feira (4), é grande.

A motivação do Cruzeiro nesta noite é a possibilidade da classificação antecipada à segunda fase. O volante Natan, que também sentiu o nervosismo da Raposa na estreia, espera vencer o Bragantino com tranquilidade, alcançando o objetivo da classificação, uma vez que o calendário da Copinha é apertado.

“O formato da competição é um jogo atrás do outro, não tem tempo para relaxar. Não podemos dar mole. Temos que entrar no jogo concentrados e focados para nos aproximarmos ou, até mesmo, já conseguirmos a classificação”, declarou o jogador.

Quanto antes, melhor! Natan quer vitória para alcançar a classificação antecipada da Raposa (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Bragantino quer superar 2016 e avançar à segunda fase

Do Grupo 22, apenas o Cruzeiro passou da fase de grupos em 2016. Agora, o Bragantino quer fazer campanha superior e, pelo menos, avançar à segunda fase da Copinha. O primeiro passo foi dado: venceu o União Mogi por 3 a 1 na estreia. O meio-campo Bruno Oliveira é uma das esperanças da equipe de Bragança Paulista/SP.