Novo gerente de futebol do Cruzeiro, Tinga projeta trabalho e enaltece torcida celeste

Como jogador, Tinga foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Ex-jogador do Cruzeiro, Tinga está de volta ao clube mineiro, mas desta vez não é para seguir carreira nos gramados. Aposentado desde 2015, o gaúcho foi anunciado como gerente de futebol da Raposa no fim do ano passado, lugar onde esteve entre as temporadas 2012 e 2015 e conquistou o bicampeonato brasileiro. Em entrevista ao site oficial do time celeste, Tinga falou sobre seu passado nos campos e as perspectivas para a nova missão.

"Desde quando saí do Cruzeiro eu já sabia que um dia voltaria a trabalhar aqui. Só não sabia quando. Tratei de fazer minha parte, de me preparar e buscar o máximo de conhecimento. O fato de ser um dos líderes daquele Cruzeiro vencedor de 2013 e 2014 só me dá mais confiança, até porque muitos atletas com quem trabalhei já conhecem o meu perfil. Sempre pensei no melhor para o Clube e para os jogadores", comentou o ex-volante.

Tinga aposentou em 2015 e desde então passou a ministrar palestras pelo país (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Ao fim da temporada 2016, o Cruzeiro manteve seu treinador e toda a base do time titular. Das principais peças da equipe, apenas o zagueiro Bruno Rodrigo deixou o plantel celeste, e ainda foram trazidos atletas como o defensor Caicedo, o meia Thiago Neves e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Promessa dos dirigentes da Raposa cumprida até então: contratações pontuais e manutenção do grupo, o que, segundo Tinga, foi importante para seu retorno ao time mineiro.

"Este foi um dos motivos que me fizeram decidir a iniciar minha carreira aqui [manutenção da base da equipe]. Todos sabem que tive convites para começar em outros clubes. [...] Saber que estou vindo trabalhar em um lugar em que a base foi mantida com muita qualidade, com comissão técnica extremamente qualificada e vencedora, me faz acreditar que, neste ano, teremos coisas boas para vivenciar. Na medida em que temos jogadores vencedores, homens de caráter, aumentam minha força e fé de que podemos fazer um grande trabalho neste ano", apontou Tinga.

Na Raposa, além do bicampeonato de 2013 e 2014, Tinga viveu dois momentos cruciais da carreira. Em solo mineiro, aposentou-se dos campos de futebol e iniciou sua trajetória em outra área dentro do esporte, com um viés administrativo. Grato pelas oportunidades distintas no Cruzeiro, o gaúcho destacou a chance de começar uma nova história no time celeste.

"Estou feliz por iniciar minha nova carreira, meu novo emprego, em um lugar onde eu fui muito feliz. O Clube em que tive o prazer de encerrar minha carreira, da melhor forma, com felicidade e alegria, é o mesmo que está me dando a oportunidade de iniciar uma nova função como gerente de futebol. É algo para o qual me preparei e que sempre quis para mim. É uma alegria imensa, mesmo sabendo da responsabilidade e do trabalho que teremos", afirmou.

Tinga será o intermediário entre elenco e diretoria no Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Nos clubes pelos quais passou, principalmente por volta do fim da carreira de jogador, Tinga exerceu papel de líder dentro dos grupos. Experiência e alta rotatividade no futebol garantiam ao volante um potencial para ser uma das referências das equipes que defendia. Liderança essa que agora se estende a uma outra função, a de gerente de futebol.

"Sempre digo que o líder com excelência não se dá por imposição, mas sim por conquista. Ele precisa, muitas vezes, saber executar ou, ao menos, estar próximo de saber executar o que ele pede. O fato de ter vivido quase tudo o que o atleta vive na carreira pode facilitar um pouco para que eu exerça essa função, que é de liderança e de construir algumas pontes. O futebol costuma ter muitos muros e as partes não se comunicarem tanto. Sempre fiz isso nos grupos, tentar ligar jogadores aos diretores e funcionários", enfatizou.

Além da relação que deve ter com os atletas da Raposa, o laço com a torcida é fundamental para Tinga, justamente pelo vínculo que já teve com os torcedores celestes. O gerente de futebol enalteceu o valor do apoio das arquibancadas.

"Confesso que a torcida cruzeirense fez muita diferença na minha volta e na minha vida. Nestes dois anos em que fiquei fora do futebol, e é de coração que digo isso, sempre me vi trabalhando no Cruzeiro, pelo simples fato de saber que a torcida sempre acreditou no meu potencial. Todas as vezes em que o Cruzeiro se sagrou vencedor, afinal o Cruzeiro é um vencedor nato, foi porque a torcida fez o Clube ser campeão", disse.

“A imagem do Cruzeiro vencedor que eu tenho sempre é a do Mineirão lotado e dos torcedores discutindo, antes dos jogos, qual seria o resultado, porque quase sempre eles e nós sabíamos que a vitória viria. Sei que, para isso acontecer novamente, temos que trabalhar muito. Vamos trabalhar em conjunto, até porque futebol não se faz sozinho e o Cruzeiro já tem isso no seu DNA vencedor. Vamos apenas buscar retomar esse caminho da melhor maneira possível e posso garantir que isso já vem sendo feito por todos aqui dentro”, garantiu Tinga.