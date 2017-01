Antes da reapresentação no Cruzeiro, Robinho intensifica trabalhos físicos

Robinho terminou a temporada de 2016 como titular do Cruzeiro (Foto: Gualter Naves/Light Press/Cruzeiro)

Na próxima segunda-feira (9), o elenco do Cruzeiro se reapresenta visando a temporada de 2017. Porém, o ano já começou para o meia Robinho. Mesmo de férias na cidade de Sarandi, no Paraná, o camisa 19 cruzeirense intensificou nos últimos dias os treinamentos para se apresentar em boas condições físicas à Toca da Raposa II.

Com 29 anos, Robinho reforça que nos últimos anos sempre procurou fazer esse tipo de treinos antes das reapresentações oficiais dos clubes que defendeu.

“É muito importante voltar a fazer alguns exercícios antes do retorno aos treinamentos no clube. Fiz isso nas últimas temporadas e senti uma diferença grande nas primeiras semanas, pois não estava com a perna tão pesada, como a gente diz na gíria do futebol”, destacou o meia, via assessoria.

Os primeiros seis meses de Robinho com a camisa do Cruzeiro foram extremamente positivos, participando diretamente de 18 gols nas 30 partidas que fez pela Raposa. Pelo seu desempenho e pela postura de liderança, o meia ganhou o respeito da torcida, e ele deseja retribuir esse carinho.

“Um jogador é marcado por onde passa com títulos. Fui campeão no Mogi Mirim, Santos, Avaí, Coritiba e Palmeiras. Agora, quero erguer um troféu também com a camisa do Cruzeiro e estou treinando forte nas férias para que isso aconteça já em 2017”, concluiu.