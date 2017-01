Nova opção para a lateral, Diogo exalta Cruzeiro e celebra acerto: "Não pensei duas vezes"

Diogo trocou a camisa alvinegra do Botafogo pela celeste do Cruzeiro (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

A equipe do Cruzeiro se reapresenta para a temporada 2017 na segunda-feira (9), mas algumas peças novas se juntam à equipe para concentração na Toca da Raposa II pela primeira vez. É o caso do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, contratado pelo time celeste no fim do ano passado junto ao Botafogo, que falou sobre a chance de defender a equipe e os motivos da escolha por Minas Gerais.

"Feliz demais com a oportunidade. Quando surgiu a proposta do Cruzeiro, não pensei duas vezes. É um clube gigante. Tive outras propostas, mas o que mais me chamou a atenção foi a estrutura da equipe e também a chance de trabalhar com o treinador Mano Menezes. Esperava por essa oportunidade de trabalhar com um grande treinador em um grande time e aconteceu. Agora é treinar e buscar o meu espaço", contou o lateral.

Como jogador da Raposa, será a primeira experiência do atleta na Toca, onde teve contrato assinado por dois anos, mas o lugar não é desconhecido para o lateral. Pelo clube carioca, Diogo já esteve no CT do Cruzeiro e elogiou a estrutura.

Diogo já jogou contra a Raposa, mas agora vai defender as estrelas do clube (Foto: Yuri Edmundo/Light/Press/Cruzeiro)

"Já tinha vindo aqui pelo Botafogo, numa semana em que ficamos treinando aqui na Toca II. Temos toda a estrutura para que o atleta possa trabalhar. Estou muito feliz com a oportunidade de chegar ao Cruzeiro e ter toda essa estrutura à minha disposição para poder mostrar dentro de campo o que sou capaz de fazer", comentou.

Diogo chega ao Cruzeiro para disputar vaga com Edimar e Bryan, que se alternaram na lateral esquerda do time na última temporada. Tem ainda o chileno Mena, que retorna de empréstimo do São Paulo, mas não deve ser utilizado no time. Diogo destacou suas características, afirmando ser um jogador nato da posição.

"Sou um lateral mais ofensivo, claro que não deixo a defesa desguarnecida, mas tenho facilidade de chegar à linha de fundo e procuro muito as jogadas individuais. Sou um lateral esquerdo de ofício", afirmou.

Na próxima segunda, Diogo deve iniciar uma concentração de duas semanas com a equipe, na Toca II. Confiante para nova temporada, o novo lateral da Raposa ainda mandou recado para o torcedor celeste. "Pode esperar um Diogo Barbosa sempre guerreiro dentro de campo, com intuito de ajudar a equipe e principalmente bastante esperançoso com a próxima temporada. Tenho certeza que serei vitorioso por estar em uma grande equipe", garantiu.

Diogo chegou ao Cruzeiro junto com o zagueiro equatoriano Luis Caicedo. Tem passagens por ASA, Guarani (de Campinas), Coritiba, Vasco, além do ex-clube Botafogo.