Em clima de luto, Cruzeiro bate União Mogi e enfrenta o Bahia na segunda fase da Copinha

Era para ser uma noite de domingo (8) marcada por mais uma partida decisiva pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro e União Mogi brigavam pela classificação à segunda fase da competição. A Raposa venceu a partida por 2 a 0, com gols de Vander e Marco Antônio. Mas o brilho da vitória foi substituído pelo clima de luto na Arena Nogueirão.

O presidente do União Mogi, Senerito Souza, sofreu um infarto nas cabines do estádio e teve que ser levado às pressas para o hospital. Em decorrência disso, a partida teve início com 30 minutos de atraso, já que a ambulância estava empenhada na ocorrência. No entanto, minutos depois de dar entrada no centro médico, o dirigente, de 63 anos, acabou falecendo.

Senerito Souza morre aos 63 anos em decorrência de um infarto (Foto: Arquivo Pessoal)

Com o resultado, o Cruzeiro ficou na segunda colocação do Grupo 22 e irá enfrentar o Bahia na segunda fase, que ficou em primeiro lugar no Grupo 21. O Bragantino, líder da chave da Raposa com 100% de aproveitamento, pega o Trindade-PI. O União Mogi, anfitrião do grupo, se despede da Copinha com três pontos, enquanto o River-PI deixa a competição sem pontuar.

Cruzeiro ressucita após pênalti perdido pelo União Mogi

A primeira oportunidade de gol da primeira etapa veio com Rick Sena, que pegou a bola sozinho e arrematou, tirando do goleiro Anderson. O que o atacante do Cruzeiro não esperava, era que a defesa do União Mogi tirasse a bola de cima da linha, praticamente. No entanto, os mandantes reagiram no minuto seguinte, quando o zagueiro Tonhão cometeu pênalti. Mas Buchecha acabou desperdiçando a penalidade após cobrar de "cavadinha", facilitando a defesa de Jonathan.

Aos 20 minutos, Thonny Anderson dominou e encheu o pé de fora da área, carimbando o travessão do goleiro Anderson. O meia do Cruzeiro seguia incomodando e chegou com perigo novamente no minuto seguinte, mas a defesa do Mogi afastou a bola para escanteio. Aos 23 foi a vez de Vander assustar os paulistas, ficando cara a cara com o arqueiro adversário. O camisa 10 da Raposa, no entanto, desperdiçou a oportunidade e mandou para fora, tentando buscar o canto direito da meta.

Raposa decide partida em segunda etapa de luto no Nogueirão

Antes da bola rolar para o segundo tempo, a notícia que todos temiam chegou do Hospital Luzia de Pinho Melo: Senerito Souza não havia resistido ao infarto sofrido há instantes do início da partida e acabou falecendo. Os jogadores, juntamente com arbitragem e todos os presentes na Arena Nogueirão fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao dirigente.

Logo aos três minutos, o Cruzeiro chegou ao primeiro gol com Vander, que recebeu belo passe de Thonny Anderson. O União Mogi assustou aos 23 minutos, quando, em cobrança de falta, o goleiro Jonathan saiu mal do gol, dependendo da zaga celeste para aliviar o perigo. A Raposa ficou confortável na partida e chegou ao segundo e decisivo gol com Marco Antônio, que havia acabado de entrar. O meio-campo recebeu livre na esquerda e finalizou com tranquilidade.