Com 31 jogadores, Cruzeiro inicia trabalhos para a temporada na Toca da Raposa II

Após o período de férias, o elenco do Cruzeiro se representou na tarde desta segunda-feira (9) ao treinador Mano Menezes. Ao todo, 31 jogadores estiveram na Toca da Raposa II para o início das atividades mirando a temporada 2017. Principal reforço do clube, Thiago Neves foi o único atleta celeste que não apareceu no centro de treinamento. O meia acerta os últimos detalhes para deixar o Al-Jazira, do Emirados Árabes. Com ele, o grupo fecha em 32 atletas.

Porém, diferente de Thiago Neves, os outros contratados treinaram normalmente na Toca da Raposa II. O zagueiro Luis Caicedo (ex-Independiente del Valle) e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa (ex-Botafogo) atraíram a atenção da imprensa antes de pisarem na grama do campo de treino. Já o volante Hudson, ex-São Paulo, realizou atividades na academia.

Contratado junto ao Botafogo, Diogo Barbosa é uma das peças à disposição de Mano Menezes para 2017

Promovidos ao profissional, o zagueiro Murilo Cerqueira e os meio-campistas Lucas Ventura e Raniel reforçaram o time de “caras novas” no CT. Eles treinaram normalmente junto com o restante do grupo e podem ser aproveitados por Mano Menezes no decorrer do ano.

Já o lateral-direito Fabiano, que esteve emprestado ao Palmeiras em 2016, se apresentou e treinou normalmente. O jogador ainda não sabe se fica no Cruzeiro para a temporada, já que o Palmeiras tem interesse em contratá-lo em definitivo; para isso, o clube paulista poderia usar o meio-campista Robinho como moeda de troca.

Gerente de futebol do Cruzeiro, Tinga explicou a situação de Fabiano: “Quem está decidindo isso é o Vicintin. Acredito que dois ou três dias vai acontecer. Não quero botar prazo. Mas ele está aqui, é um jogador de valor, que acabou de ser campeão. Até o momento contamos com ele”.

Mena e Willians não se representam

Diferente do restante do elenco, o lateral-esquerdo Mena e o volante Willians não se representaram na Toca da Raposa II. Ambos não devem permanecer no clube em 2017 e foram liberados pela diretoria para negociar com outras equipes.

No ano passado, Mena esteve emprestado ao São Paulo, enquanto Willian defendeu o Corinthians. O lateral chileno tem contrato junto ao Cruzeiro até janeiro de 2018, e o vínculo do volante com a agremiação celeste vai até dezembro deste ano.