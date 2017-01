Tudo ou nada: Cruzeiro e Bahia se enfrentam pela segunda fase da Copa São Paulo

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Agora é mata-mata! Cruzeiro e Bahia se enfrentam, nesta quarta-feira (11), às 16h, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo/SP, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partir de então, caso não haja vencedor no tempo normal, a decisão irá se encaminhar para os pênaltis.

O Cruzeiro terminou a primeira fase da Copinha em segundo lugar no Grupo 22, iniciando a competição vencendo o River-PI por 2 a 0, sendo derrotado na sequência pelo Bragantino por 1 a 0, deixando a classificação para a última rodada, quando venceu o União Mogi por 2 a 0.

Já o Bahia, líder do Grupo 21, deu os primeiros passos na Copinha vencendo o Trindade-GO por 3 a 1 e se classificou para à segunda fase de forma antecipada, quando venceu o Fast-AM por 2 a 0. Na terceira e última rodada, o Tricolor de Aço ficou no empate em 1 a 1 contra o São Bernardo, anfitrião da chave.

Elenco do Cruzeiro garante estar adaptado ao gramado sintético

Após atuar em Mogi das Cruzes/SP durante a primeira fase da Copinha, o destino do Cruzeiro agora é São Bernardo do Campo. Estádio Baetão. Por lá, uma peculiaridade: o gramado é sintético. Apesar de criticado por muitos, o tipo da grama não será problema para o elenco da Raposa.

Isso porque a estrutura da Toca da Raposa I dispõe de um campo com gramado sintético, o que facilita a adaptação ao palco da partida de logo mais. No reconhecimento do gramado do Baetão, o volante Márcio observou algumas diferenças em relação ao CT celeste, mas garante que nada irá influenciar no desempenho da equipe.

“O jeito de batermos na bola tem que ser diferente, a bola corre mais aqui que na Toca I. O campo daqui é menor que o da Toca I, mas tenho certeza que não vai influenciar em nada. A gente vai impor nosso jogo da mesma maneira que buscamos fazer no nosso campo”, declarou o volante.

Cruzeiro e Bahia se enfrentaram, em novembro, pela Copa do Brasil Sub-20. Na ocasião, o Tricolor levou a melhor. Agora, Márcio espera que a Raposa leve o triunfo, baseado no conhecimento do estilo de jogo da equipe baiana.

“A gente conhece bem a equipe do Bahia e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Pelo estilo de jogo, eles vão jogar baseados na força. Eles podem até apostar na força, que vamos buscar na nossa técnica. Confiamos em cada um e, mesmo para quem estiver no banco, vamos procurar passar a mesma confiança”, concluiu.