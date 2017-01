Após quatro temporadas, Willian encerra primeira passagem pelo Cruzeiro com títulos e artilharia

Willian deixa Cruzeiro sendo o maior artilheiro do atual elenco, com 40 gols em 185 jogos (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

O atacante Willian fez o último treino pelo Cruzeiro nesta quarta-feira (11), antes de ser negociado com o Palmeiras, em um acordo que envolveu a permanência do meio-campo Robinho no elenco celeste. "Bigode", como era conhecido pela torcida, encerra sua primeira passagem pela Raposa após quatro temporadas.

Durante esse tempo, Willian teve glórias no Cruzeiro, como por exemplo, a conquista do bicampeonato Brasileiro em 2013 e 2014, ano no qual também ganhou o Campeonato Mineiro. O atacante foi a principal peça da Raposa, sobretudo, no segundo semestre de 2015, livrando o clube celeste do rebaixamento no Brasileirão. No entanto, a escassez de gols tomou conta da temporada do atleta.

A VAVEL Brasil resgata a trajetória de Willian Bigode ao longo de suas quatro temporadas atuando pela Raposa.

Moeda de troca: Willian chega ao Cruzeiro após venda de Diego Souza

A história de Willian com o Cruzeiro teve início em 14 de julho de 2013, quando a Raposa acertou a venda do meio-campo Diego Souza, naquela ocasião uma das estrelas da equipe celeste, ao Metalist-UCR, por 6 milhões de euros (aproximadamente R$18 milhões, na época). O time ucraniano, por sua vez, adicionou o atacante Willian no negócio, encaminhando o empréstimo do jogador ao clube mineiro por uma temporada.

Diego Souza atuou pelo Cruzeiro por seis meses e foi negociado com o futebol ucraniano (Foto: Washington Alves/Vipcomm)

Willian havia se destacado no Figueirense, em 2010, sendo contratado pelo Corinthians no ano seguinte. Por lá, o atacante foi vice-artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro de 2011, com nove gols. No início do segundo semestre de 2012, foi negociado com o Metalist por 6 milhões de euros.

Dias depois de ser anunciado pela Raposa, Willian foi apresentado oficialmente em seu novo clube. Naquela época, o atacante ainda não adotava o bigode que seria sua marca registrada no futuro. O jogador, que recebeu a camisa 41, não escondeu a felicidade em retornar para o Brasil e quis logo conquistar títulos.

"Venho para alcançar vitórias. Minha família está feliz, é uma decisão legal. É uma oportunidade de jogar em um grande clube, alcançar grandes títulos, uma oportunidade de ser campeão brasileiro e da Libertadores, como fui no Corinthians", disse.

Willian chegava ao Cruzeiro sem sua marca registrada: o bigode (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Respeita o moço!

Willian começou sua trajetória sendo um dos reservas daquele super elenco que o Cruzeiro havia montado em 2013, com Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto, Borges, entre outros. Mas sempre que entrava, o jogador incendiava os duelos. Marcou seu primeiro gol com a camisa celeste diante do Vasco, na vitória da Raposa por 5 a 3. O gol, inclusive, foi o mais rápido daquele Campeonato Brasileiro, com exatos 31 segundos de jogo.

O 2013 foi realmente mágico para o Cruzeiro, que encerrou dez anos de jejum de títulos nacionais, e para Willian, que retornava ao Brasil em grande estilo, marcando oito gols em 28 jogos, caindo nas graças da torcida. Durante o ano, o jogador passou a adotar o característico bigode, que logo eram vistos nas arquibancadas com intuito de homenagear o jogador. Naquela mesma época a funkeira carioca MC Marcelly lançava a música "bigode grosso", cujo refrão era: "Tu tá maluco, respeite o moço, patente alta, dá aula, é bigode grosso".

Willian foi peça importante na conquista do Brasileirão 2013 pelo Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Cruzeiro consegue permanência de Willian, mas atacante sofre queda de rendimento

O carinho que o torcedor tinha por Willian levou a diretoria do Cruzeiro a se esforçar ao máximo pela permanência do jogador, que estava na Raposa por empréstimo junto ao Metalist. Após várias conversas, o clube celeste adquiriu o jogador por 3,5 milhões de euros em sete parcelas de 500 mil.

Apesar do esforço da diretoria, Willian não rendeu o esperado em 2014, chegando a ficar 15 partidas sem marcar gols. No entanto, o atacante conseguiu a redenção na Copa do Brasil, marcando contra o ABC, nas quartas de final, e diante do Santos, na semi, sendo um gol no Mineirão e dois na Vila Belmiro, classificando o Cruzeiro para a grande decisão. Naquele ano, o jogador marcou dez gols em 56 jogos.

Gols de Willian na Vila Belmiro foram fundamentais para o Cruzeiro na Copa do Brasil (Foto: Daniel Vorley / Light Press)

Willian encerra 156 dias sem gols em grande estilo

Assim como todo o time do Cruzeiro no primeiro semestre de 2015, Willian conviveu com a má fase e chegou a ficar 156 dias sem marcar gols. Com a saída do técnico Marcelo Oliveira e a chegada de Vanderlei Luxemburgo, o atacante acabou amargando o banco de reservas, panorama revertido quando Mano Menezes assumiu a Raposa.

Assim, Willian foi titular no duelo contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Era a estreia de Mano no comando do Cruzeiro. A parceria, que já havia dado resultados no Corinthians, voltou a surtir efeito em Minas. Naquele jogo, o atacante marcou quatro, dos cinco gols do clube celeste, na vitória por 5 a 1.

Willian se sagrou o artilheiro do novo Mineirão; quatro gols diante do Figueirense ajudaram o atacante na artilharia (Foto: Fred Magno/Light Press)

Willian nunca tinha marcado tantos gols em uma partida. Então, a motivação do jogador acompanhou o restante do elenco e o atacante foi subindo de produção na reta final da temporada, salvando o Cruzeiro do rebaixamento, e, por pouco não alcançou a classificação para a Copa Libertadores da América.

Novo camisa 9 do Cruzeiro, Willian não corresponde em 2016

O sucesso foi tamanho em 2015, que na temporada passada Willian recebeu a camisa 9 das mãos da diretoria do Cruzeiro. Era a esperança de gols do time para 2016. Mas a escassez de gols do time aumentava a pressão em cima do atacante, que jogo após jogo passava em branco. As constantes lesões na coxa no primeiro semestre também atrapalhavam o desempenho do atacante.

Willian herdou camisa 9 e afirmou que estava realizando um sonho do pai (Foto: Washington Alves / Light Press)

O primeiro gol de Willian em 2016 aconteceu apenas em maio, na vitória celeste sobre o Campinense, por 3 a 2. O tento fez com que o atacante liderasse a artilharia do novo Mineirão, com 23 gols. Mas a troca constante de comando no Cruzeiro gerou um "rodízio" no ataque da Raposa, dificultando a retomada da confiança do jogador. Assim, Willian terminou 2016 com apenas sete gols em 47 partidas.

Zagueiro Dedé se emociona em despedida de Willian

Um dos poucos remanescentes do elenco campeão de 2013 e 2014, o zagueiro Dedé não conteve as lágrimas ao despedir de Willian. Pelas redes sociais, o defensor lembrou dos momentos de alegria e dos conselhos repassados pelo atacante. A atitude do camisa 26 emocionou os torcedores pelo mundo virtual, que também lembraram das glórias vividas por Willian no Cruzeiro.