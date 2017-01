Apresentado oficialmente, Hudson afirma: "Sou mineiro, cresci vendo a grandeza do Cruzeiro"

Hudson rasga elogios ao planejamento elaborado pelo Cruzeiro visando 2017 (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

O volante Hudson é um dos quatro contratados do Cruzeiro para a atual temporada. No entanto, se dependesse da Raposa, o jogador já estaria atuando pelo clube celeste há mais tempo. Isso porque os dirigentes mineiros procuraram o atleta no São Paulo por, pelo menos, duas vezes.

Hudson foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro nesta quinta-feira (12). Nascido em Juiz de Fora, o volante está em casa, praticamente. Mas a felicidade do jogador não se resume apenas ao ambiente. Isso porque o atleta chegou recomendado pelo técnico Mano Menezes, o que pesou na negociação.

"A oportunidade de vir para o Cruzeiro já tinha antes, mas o São Paulo brecou a negociação. Sou mineiro, cresci vendo a grandeza do Cruzeiro. Quando houve a oportunidade e o interesse a pedido do Mano fiquei muito feliz. Pertencia ao São Paulo, conversei lá, houve um consenso e foi bom para os dois lados. Sei o quanto é importante para minha carreira estar aqui hoje", disse o jogador.

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

A diretoria do Cruzeiro manteve a base do elenco de 2016, além da comissão técnica. Algo valorizado por Hudson em sua apresentação. O jogador, que acumulou estatísticas favoráveis na Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro de 2016, elogiou o planejamento elaborado pelos dirigentes celestes.

“Considero o planejamento da diretoria, junto com a comissão técnica, o mais ideal possível, que é o de manter os atletas de um time que demonstrou no final do ano passado ter qualidade e que fez uma das melhores campanhas na reta final do Campeonato Brasileiro. Quando você consegue manter uma equipe e principalmente uma comissão técnica, e trazer alguns jogadores que, no caso, eles avaliaram como necessários para algumas posições, já é um grande passo para que as coisas possam dar certo. É um planejamento de extrema qualidade e importância para o sucesso do Cruzeiro neste ano”, declarou o volante.

Um volante que sabe sair jogando, que arma jogadas e o principal: que desarma. É assim que Hudson se apresentou ao torcedor celeste. O jogador teve a melhor média de desarmes no Campeonato Brasileiro de 2016. Em 19 partidas, roubou a bola dos adversários 80 vezes, uma média de 4,2 por partida. Hudson também teve alto número de passes certos, chegando a marca de 40 por partida. Credenciais suficientes para brigar pela titularidade no Cruzeiro.

“Sou primeiro volante, me destaquei fazendo desarmes. Também sei sair jogando e chegar na frente. Quando me dão liberdade procuro ajudar na armação e chegar na área também. Acho que a concorrência é essencial para os atletas subirem de produção e não relaxarem. Tem que ter competitividade”, concluiu.

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Confira a ficha técnica de Hudson:

Nome: Hudson Rodrigues dos Santos

Posição: Meio-campista

Nascimento: 30/01/1988, em Juiz de Fora-MG

Altura: 1,79m

Peso: 73 kg

Clubes: Santos (2006-08), Santa Cruz (2009), Ituano (2009), Red Bull Brasil (2010), Comercial (2011-2012), Oeste (2012-2013), Brasiliense (2013), Botafogo-SP (2014), São Paulo (2014-2016) e Cruzeiro (desde 01/2017)

Título: Campeão Brasileiro da Série C, pelo Oeste, em 2013

Prêmio: Melhor volante do Campeonato Paulista de 2014