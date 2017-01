Diogo Barbosa é apresentado oficialmente e exalta acerto com Cruzeiro: "Não pensei duas vezes"

(Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Contratado pelo Cruzeiro junto ao Botafogo em dezembro do ano passado, quando se encerrou o Campeonato Brasileiro, Diogo Barbosa foi anunciado oficialmente pelo clube nesta quinta (12). Em coletiva na Toca da Raposa, o lateral esteve ao lado do presidente Gilvan, que apresentou ainda o volante Hudson.

“Eu fiquei feliz [quando soube do interesse do Cruzeiro], porque trabalhei muito para isso. Eu estava esperando essa oportunidade chegar, de estar em um grande time como o Cruzeiro e trabalhar com um grande treinador como é o Mano [Menezes]. Quando recebi o primeiro telefonema, não pensei duas vezes e pedi meu empresário para cuidar de tudo porque era um time que eu tinha certeza que queria jogar”, comentou o lateral.

Gilvan apresentou o novo lateral (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Vindo do Botafogo, Diogo fez uma boa temporada pelo time alvinegro, terminando o ano como titular. Chega à Raposa para um contrato de dois anos, que comprou 25% de seus direitos econômicos. Em um dos jogos pelo clube carioca, no qual venceu o próprio Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, o lateral foi um dos destaques e comentou que antes mesmo do duelo, já existiam precedentes da investida da diretoria celeste.

“Havia um primeiro contato antes daquela partida, e nela eu fui bem, jogando na segunda linha de quatro pelo esquerda e buscando jogadas individuais. Creio que aquela partida me ajudou bastante, mostrou minha versatilidade para quem tivesse envolvido em me trazer para o Cruzeiro”, afirmou o jogador.

No Cruzeiro, Diogo vai disputar vaga com Edimar e Bryan, que estão no time desde o ano passado, além de Fabrício, que retornou ao clube nesta semana, depois de ir para o Palmeiras por empréstimo. Com uma lateral cheia, Diogo comentou a concorrência que deve enfrentar e a pressão por atuar em um clube como o Cruzeiro.

“Normal (pressão). Quem joga no Cruzeiro tem que estar acostumado com pressão, tem que estar acostumado a sempre apresentar um bom futebol, porque senão dá oportunidade de sair do time. Estou muito tranquilo em relação a isso, confio muito na força do meu trabalho, creio que vou mostrar meu bom futebol e tenho certeza que a torcida vai gostar”, disse Diogo.

Diogo comentou suas características como jogador, destacando a ofensividade. “Sou um lateral mais ofensivo, claro que não deixo a parte defensiva desguarnecida, mas minhas principais características são ofensivas, gosto de chegar no fundo, buscar jogadas individuais do lado. Sou um lateral mais ofensivo”, analisou Diogo.