Com força defensiva, Bragantino e Cruzeiro se reencontram pela terceira fase Copinha

Bragantino e Cruzeiro se enfrentarão na tarde desta sexta-feira (13), às 16h, em São Bernardo pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os mineiros se classificaram vencendo o Bahia, enquanto o Bragantino bateu o Trindade do Maranhão na fase anterior. Quem passar neste confronto enfrentará o vencedor de Flamengo x São Caetano.

As duas equipes possuem defesas eficientes que foram vazadas apenas uma vez na competição. Este foi um fator predominante no primeiro confronto, ainda na segunda rodada da primeira fase. O jogo foi vencido pelos paulistas por 1 a 0, gol do atacante João Victor, aos 22 minutos da segunda etapa.

Foi um confronto de muita marcação e poucas oportunidades criadas. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou atuando com marcação alta, na tentativa de criar mais oportunidades, mas acabou cedendo o contra-ataque fatal que resultou no gol do Braga.

Destaques

A expectativa é de um bom confronto, já que a equipe celeste evoluiu desde o último jogo. O Cruzeiro venceu os jogos contra União Mogi (ainda pela fase de grupos) e Bahia (pela segunda fase) por 2 a 0, enquanto o Bragantino goleou o River do Piauí por 4 a 0 na última rodada da fase de grupos e venceu o Trindade por 1 a 0 na segunda fase.

O destaque azul é o jogador Thonny Anderson, que comandou o ataque e participou dos dois gols da equipe no confronto contra o Bahia. Pelo lado alvinegro, o grande destaque é o futebol coletivo apresentado até o momento, tanto na fase ofensiva quanto defensiva. Se a defesa é uma das menos vazadas da copinha, o ataque se mostra eficiente tanto em contra-ataques quanto trabalhando a bola.