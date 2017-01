Jogo Bragantino x Cruzeiro ao vivo online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017

Google Plus

Será a primeira vez que o Bragantino jogará no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo/SP. O espaço tem uma peculiaridade: o gramado é sintético. O local foi o mesmo que o Cruzeiro venceu o Bahia, pela segunda fase.

O vencedor desta noite irá enfrentar Flamengo ou São Caetano, que entram em campo mais tarde, às 21h, em Osasco/SP.

Já o Bragantino mediu forças contra o Trindade-GO na segunda fase e venceu por 1 a 0, com gol de Bruno. Os goianos chegaram perto do empate, mas a equipe de Bragança Paulista/SP suportou a pressão e saiu com a vitória.

Na segunda fase, o Cruzeiro enfrentou o Bahia, em São Bernardo do Campo/SP. Foi uma partida complicada para a Raposa, mas a equipe mineira venceu o duelo por 2 a 0.

Também do Grupo 22, o Bragantino mantém 100% de aproveitamento até aqui. Venceu o União Mogi na estreia da Copa São Paulo, além de bater o Cruzeiro e o River-PI.

O Cruzeiro chegou à terceira fase através do Grupo 22, chave na qual ficou em segundo lugar. Estreou na Copinha vencendo o River-PI, foi derrotado pelo Bragantino, na segunda rodada, e avançou após bater o União Mogi.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Bragantino x Cruzeiro, válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. A bola rola às 19h. Fique ligado!