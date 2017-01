Gol do recém-contratado Hudson e retorno do lateral Fabrício marcam treino do Cruzeiro

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Concentrados na Toca da Raposa desde o início desta semana, os jogadores do Cruzeiro tiveram, nesta quinta-feira (12), treino semelhante a um jogo de futebol pela primeira vez, apresentação dos novos colegas de equipe Diogo Barbosa e Hudson e reintegração do lateral Fabrício ao elenco.

Em campo para os treinos com bola, os jogadores foram organizados em três times, separados por coletes laranja e branco, além de um grupo sem colete.

Os de laranja contavam com: Rafael, Ezequiel, Murilo Cerqueira, Diogo Barbosa, Henrique, Robinho, Alex, Elber e Rafael Sobis. Os de branco: Lucão, Lucas Ventura, Manoel, Bryan, Lucas Romero, Fabrício, Arrascaeta, Alisson e Raniel. O terceiro grupo foi composto por Lucas França, Mayke, Leo, Edimar, Hudson, Ariel Cabral, Rafinha, Marcos Vinícius e Ábila.

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

Sob olhares e orientações do técnico Mano Menezes e seu auxiliar James Freitas, os atletas jogaram em campo reduzido. Com o encurtamento dos espaços, foram trabalhadas marcações compactas, com Sidnei Lobo conduzindo em campo. No treino, teve ainda um golaço do novo volante do clube, Hudson, que recebeu uma bola ajeitada da esquerda por Edimar, e de primeira mandou da intermediária da grande área.

Antes dos atletas do Cruzeiro irem para o campo treinar, deram as caras no gramado da Toca, Fábio, Judivan e Dedé, os três que seguem em processo de recuperação. O goleiro está tratando de um rompimento no ligamento do joelho direito, afastado desde agosto do ano passado. Já o zagueiro se machucou no fim de 2014 e só voltou no início do ano passado, mas por novas complicações ainda não se recuperou.

Judivan é outro caso delicado, mas que deve demorar mais para retornar a um jogo oficial. O atacante já foi submetido a inúmeras cirurgias no joelho esquerdo, depois de uma entrada violenta do zagueiro uruguaio Maurício Lemos durante o Mundial sub-20, em 2015.

Judivan segue fazendo tratamentos de sério problema no joelho esquerdo (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Apresentação de reforços

Enquanto os atletas celestes estavam na academia, no período da tarde, o lateral-esquerdo Diogo foi oficialmente apresentado, vindo do Botafogo, para um contrato de dois anos. O Cruzeiro adquiriu 25% dos direitos do jogador, com possibilidade de comprar outros 25%, por mais três anos. Já o volante Hudson deixou o São Paulo e fica na Toca nesta temporada, envolvido em uma troca com Neílton, que foi para o time paulista.

Fabricio voltou ao Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Um dos concorrentes da lateral esquerda de Diogo, Fabrício retornou ao Cruzeiro e já está realizando trabalhos com o grupo. Nesta quinta, esteve no treino e participou normalmente das atividades, depois de passar o ano de 2016 emprestado ao Palmeiras. Para a posição, a Raposa conta agora com Edimar e Bryan além de Diogo e Fabrício. Disputa ferrenha de quatro jogadores por uma vaga.