Mirando títulos, zagueiro "Kunty" Caicedo é apresentado no Cruzeiro

Kunty Caicedo chega para reforçar setor defensivo do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press)

O Cruzeiro apresentou mais um reforço, na tarde desta sexta-feira (13), na Toca da Raposa II. Trata-se do zagueiro equatoriano Luis Caicedo, ou simplesmente "Kunty", apelido no qual o jogador é conhecido em seu país natal. O torcedor que se acostume, pois o defensor pediu para ser chamado desta forma na Raposa e fez questão de explicar o motivo.

"No Equador, sempre me chamaram de Kunty, desde criança. Meu pai inventou o apelido quando eu era criança", disse o zagueiro.

Caicedo foi apresentado pelo gerente de futebol do Cruzeiro, Paulo César Tinga, que entregou a camisa celeste ao defensor, além do cartão de sócio-torcedor. O jogador assinou contrato de cinco anos com a Raposa, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta. Vice-campeão da Libertadores de 2016 com o Independiente Del Valle-EQU, o zagueiro considera o jogo aéreo como sua principal habilidade.

"Eu acredito que minhas qualidades são, primeiro, o jogo aéreo e sou muito rápido com a bola também. Estou contente por trabalhar e ser reconhecido, por todo o sacrifício que tive na seleção. E dar um passo à frente em ganhar o melhor de defesa do país. Vim para cá e espero também que possa ir bem", declarou Kunty.

Gerente Paulo César Tinga foi o responsável por apresentar zagueiro Caicedo (Foto: Washington Alves/Light Press)

Se Caicedo foi vice-campeão da Libertadores no ano passado, essa temporada ele quer mesmo é levantar taças. O equatoriano chega ao Cruzeiro com sede de conquistas, mesma situação da Raposa, que passou as duas últimas temporadas em branco. O jogador ainda garantiu que não terá dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro.

"Já enfrentei equipes brasileiras. Sei que são equipes rápidas e técnicas. Esperamos adaptar o mais rapidamente possível e estar assim em pouco tempo. Acredito que estamos todos mentalizados para conseguir grandes coisas aqui. Queremos voltar a ganhar como é o Cruzeiro, um clube copeiro, um time grande no Brasil e no exterior", ressaltou o defensor.

Luis Caicedo é o quinto estrangeiro no elenco do Cruzeiro. O jogador, que espera aprender a falar o português em breve, garante que foi muito bem recebido pelos companheiros, o que facilitará ainda mais sua adaptação no clube celeste.

"Estou muito contente. Não somente eles, mas também todos companheiros do Cruzeiro. Agora é tratar de me relacionar mais, aprender o idioma para conversar mais com meus amigos, é o que mais necessito", concluiu.

Caicedo aprova recepção no Cruzeiro e ressalta desejo de ganhar títulos (Foto: Washington Alves/Light Press)

Confira a ficha técnica de Kunty Caicedo

Nome: Luis Alberto Caicedo Medina

Posição: Zagueiro

Nascimento: 11/05/1992, em Guayaquil (Equador)

Altura: 1,80m

Peso: 83 kg

Clubes: Independiente Del Valle-EQU (2010-2016), Cruzeiro (desde 01/2017)