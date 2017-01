Com atuação segura, Cruzeiro vence Bragantino e ambos se classificam às oitavas

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017, disputada no Baetão, em São Bernardo do Campo, em São Paulo

Nesta sexta-feira (13), apesar da mística da data, o Cruzeiro minimizou qualquer superstição e levou a melhor para seguir na briga rumo ao bi da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na partida realizada no Baetão, em São Bernardo do Campo, a Raposa bateu o Bragantino, ao vencer por 3 a 0, com gols de Thonny Anderson, Vitinho e Rick Sena, dando o troco após derrota ainda na fase de grupos.

Com a vaga assegurada nas oitavas de final do certame, o time celeste aguarda apenas o adversário, que vai sair do jogo entre São Caetano e Flamengo. As equipes medem forças às 21h (de Brasília) nesta noite, em Osasco no estádio José Liberatti. O Massa Bruta, entretanto, ainda não deu adeus à competição devido à vitória do Corinthians, mas vê a invencibilidade cair após quatro confrontos, enfrentando o Juventude na próxima fase.

Cruzeiro é mais eficiente e sai em vantagem

Enquanto que o Bragantino defendia a invencibilidade na competição, o Cruzeiro buscava se vingar da derrota sofrida na fase de grupos. Ter mais vontade nos primeiros minutos foi fundamental à Raposa, pois os alvinegros iniciaram perdidos em campo e, por isso, o placar foi aberto no Baetão. Thonny Anderson ganhou de Victor na velocidade, deixou Calebe para trás e tirou do alcance de Alyson na finalização.

Mostrando que não ia ficar sem reagir, o Massa Bruta foi ao ataque e o goleiro cruzeirense teve de trabalhar duas vezes para evitar o empate. Na primeira, Bruno Oliveira encheu o pé de longe e Jonathan soltou. A bola sobrou no pé de Lucas Nathan, que demorou a chutar e o camisa 1 fez a defesa. Na segunda, Lucas Nathan voltou a sair de frente para o arqueiro, que cortou o perigo.

No minuto seguinte, a equipe celeste se aproximou do segundo tento, mas não obteve sucesso. Vitinho disparou em velocidade pela direita e cruzou na pequena área para Vander, que cabeceou com perfeição e a pelota quicou na frente da barra e saiu por cima, indo direto para fora e mantendo o resultado.

Se já estava ruim aos paulistas, piorou na reta final do primeiro tempo. O atacante Kaio Lucas, que estava pouco produtivo, saiu do duelo com uma lesão e Artur entrou em sua vaga. Ainda assim, o Braga manteve a atuação abaixo das expectativas, visando segurar a desvantagem no marcador. Já os mineiros se atiraram ao setor ofensivo, tentando ir ao segundo gol, porém não acharam liberdade para ultrapassar o sistema defensivo adversário.

Raposa volta a marcar e confirma vaga

Para a etapa final, o comandante do Bragantino decidiu tirar o volante Gustavo, pendurado, e colocar João Victor em seu lugar para reforçar a marcação na cabeça de área. Nem mesmo a mudança fez com que o Cruzeiro abdicasse de atacar e, assim, chegou ao seu segundo gol. Em boa jogada individual, Vitinho saiu cara a cara com o goleiro Alyson. O meia, sem piedade, fuzilou e não deu chances para defesa.

Bem postada na defesa, a Raposa era melhor em campo, mostrando o quanto estava disposta a jogar explorando o erro. Já o Massa Bruta era mais apático, ficando preso à marcação do adversário e sem liberdade para fazer a transição ofensiva, o que deixou o jogo sem empolgação. A valorização da posse de bola foi um dos pontos fortes dos celestes e, com isso, fizeram os alvinegros se atrapalharem na criação de jogadas.

Com o resultado a favor e o desempenho seguro, o técnico cruzeirense fez duas mudanças visando descansar seus principais atletas. Thonny Anderson, autor do primeiro tento, e João Luiz cansaram e o treinador promoveu as entradas de Cesinha e Rick Sena, respectivamente, para dar novo gás.

Foi justo com uma das peças novas que o placar foi sacramentado, em atuação segura dos mineiros durante todo a partida. Após lançamento em profundidade, Rick recebeu livre de marcação, invadiu a área e, por estar sem marcadores, teve o trabalho somente de arrematar na saída do camisa 1, estufando a rede.