Jogo Cruzeiro x Flamengo ao vivo online pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017

FIQUE DE OLHO: Thonny Anderson, atacante do Cruzeiro. Com dois gols na Copinha, Thonny tem sido o destaque da Raposa na competição. E o nome tem origem de artilheiro. Isso porque os pais do atacante se inspiraram em Sonny Anderson (ex-jogador da Seleção e do Barcelona), que fez sucesso nos anos 90.

Foto: Divulgação / Cruzeiro

FIQUE DE OLHO: Vinícius Júnior, meia-atacante do Flamengo. Aos 16 anos, Vinícius é a principal revelação do atual elenco da base do Rubro-Negro. Com cinco assistências na Copinha, a imprensa da Espanha já colocou o jogador na mira do Barcelona, considerando o jovem como o "novo Neymar".

Foto: Staff Images / Flamengo

Se o Flamengo está afiado no ataque, o mesmo pode se dizer com o Cruzeiro na defesa. Isso porque a Raposa só sofreu um gol até aqui, justamente na derrota contra o Bragantino, por 1 a 0, ainda na fase de grupos. Assim, o zagueiro Tonhão aposta em um sistema defensivo sólido para alcançar a classificação para às quartas.

“Temos que manter o bom rendimento da defesa, assim como temos feitos nas últimas partidas. Temos esta responsabilidade. Nos últimos cinco jogos, sofremos um gol apenas, então é uma marca que temos que aproveitar bem. A confiança tem que ser total. Estamos cientes das dificuldades. Vai ser um jogo bom, então vamos entrar muito focados, procurando nosso objetivo, que é a vitória”, disse o defensor.

Nos dois últimos jogos, contra Nacional e São Caetano, o Flamengo marcou nove gols, todos feitos por diferentes jogadores. E para completar, ao todo, 12 atletas rubro-negros já fizeram gols nessa edição da Copinha. O último, por exemplo, foi marcado pelo atacante Jardeu. O jogador está motivado para o duelo de logo mais.

"A sensação de fazer um gol com a camisa rubro-negra é maravilhosa. Tinha consciência de que vinha entrando bem no decorrer dos jogos, mas faltava o gol. Graças a Deus, com um pouquinho mais de paciência, pude tirar esse peso na partida contra o São Caetano. Isso só aumenta ainda mais a minha confiança para a sequência da competição. A cada dia que passa, nossa equipe está mais unida, forte, com mais garra e determinação. Vamos muito firmes para essa fase final da Copinha, em busca de nosso maior objetivo, que é o título", declarou o atacante.

3 a 0 também foi o placar de Cruzeiro e Bragantino. Em partida disputada em São Bernardo do Campo, a Raposa passou pelo time de Bragança Paulista com tranquilidade, em partida que teve destaque o atacante Thonny Anderson e o goleiro Jonathan.

Na terceira fase o Flamengo reencontrou o São Caetano, com quem havia empatado ainda na fase de grupos. O duelo foi em Osasco/SP e o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, contando com mais uma assistência de Vinícius que chegou a cinco na competição.

Enquanto isso, em São Bernardo do Campo/SP, Cruzeiro e Bahia mediam forças no estádio Baetão, de gramado sintéctico. Ao contrário do Flamengo, a Raposa passou dificuldades, mas venceu o Tricolor por 2 a 0.

Já na segunda fase, o Flamengo não teve dificuldades. Enfrentou o Nacional-SP, também em São Caetano, e goleou os paulistas por 6 a 0. A partida teve como destaque o meia-atacante Vinícius, uma das joias Rubro-Negras no atual elenco do técnico Gilmar Popoca.

O Cruzeiro chegou às oitavas através do Grupo 22, chave na qual ficou em segundo lugar. Estreou na Copinha vencendo o River-PI, foi derrotado pelo Bragantino, na segunda rodada, e avançou após bater o União Mogi, na última partida antes da fase de grupos.

O Flamengo iniciou a Copa São Paulo no Grupo 23, com sede na cidade de São Caetano do Sul/SP. Começou goleando o Central-PE por 5 a 0, venceu o São Bento-SP por 2 a 1, de virada, na segunda rodada, e empatou com o São Caetano em 1 a 1 na última partida da fase de grupos, sendo líder da chave com sete pontos.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Cruzeiro x Flamengo, válido pelas oitavas de futebol da Copa São Paulo de Futebol Junior. A bola rola às 19h45. Fique ligado!