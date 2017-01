Thiago Neves desembarca em BH sob apoio da torcida e diz estar ansioso em jogar pelo Cruzeiro

Foto: Divulgação/Cruzeiro

O principal reforço do Cruzeiro para 2017 já está em Belo Horizonte: Thiago Neves desembarcou, na manhã desta segunda-feira (16), no Aeroporto de Confins, na região metropolitana da capital mineira. Dezenas de torcedores aguardavam o meio-campo no saguão do terminal, mas tiveram que esperar o jogador a conceder uma rápida entrevista coletiva em uma sala próxima.

O jogador detalhou etapas de sua negociação com o Cruzeiro, que enviou dois representantes aos Emirados Árabes para viabilizar o acordo, uma vez que Thiago Neves tinha pendências financeiras com o Al Jazira. Agora, em solo mineiro, o meio-campo não esconde a ansiedade em vestir a camisa celeste e conquistar títulos.

"Já vínhamos a um tempo conversando com as pessoas do Cruzeiro. Meu empresário, sempre com muito respeito, os diretores sabiam da minha situação no Al Jazira e tiveram paciência. Eu fico muito feliz em ter sido abordado pelo Cruzeiro, time grande, com conquistas. Acredito que minha chegada vai reforçar ainda mais pra que esse ano a gente consiga ganhar alguma coisa. Estou bem ansioso para encontrar todo mundo e vestir a camisa do Cruzeiro", disse.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

A torcida celeste não deve demorar a ver Thiago Neves em campo. Isso porque o jogador garantiu estar em forma e estipulou prazo: em uma semana está pronto para jogar. A estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro será contra o Villa Nova, no dia 29 de janeiro, às 17h, no Mineirão.

"Acho que já dá para estrear em três ou quatro dias. Não parei de treinar. Vinha treinando normal, em dois períodos. É só adaptação para entrar em campo. Em uma semana estou pronto para jogar”, concluiu.

Após a coletiva, Thiago Neves se dirigiu ao saguão do Aeroporto de Confins, onde foi carregado pela torcida celeste. Após sair do terminal, o jogador foi à Toca da Raposa II, onde passa por exames médicos, antes da apresentação oficial. O meio-campo é o quarto reforço do clube mineiro, que já havia anunciado o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro equatoriano Luis Caicedo e o volante Hudson para 2017.

Trajetória

Revelado pelo Paraná, Thiago Neves também passou pelo futebol japonês, atuando pelo Vegatta Sendai. Em 2007, o meio-campo chegou ao Fluminense e conquistou a Copa do Brasil, além do vice-campeonato da Libertadores da América, em 2008. O jogador se aventurou no futebol alemão ainda naquele ano, mas retornou ao Tricolor Carioca em 2009. Já em 2011, conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo. No ano seguinte, participou da campanha que resultou o título Brasileiro para o Fluminense.

O meio-campo deixou o futebol brasileiro em 2013, com destino ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O atleta chegou ao Al Jazira através do técnico Abel Braga, que foi demitido em dezembro de 2015, após sofrer goleada para o Al Fujairah. Desde que foi afastado do grupo principal, Thiago Neves passou a treinar por conta própria e registrava tudo em suas redes sociais.