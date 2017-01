Rivais na Arábia, Rafinha celebra chance de atuar ao lado de Thiago Neves: "Vai agregar ao grupo"

Fotos: Washington Alves/Lightpress

Presente de aniversário da torcida, o meia Thiago Neves já tem causado boa impressão no elenco do Cruzeiro. O também meia Rafinha, comentou sobre a contratação do jogador que foi rival nos tempos em que jogaram pelo Al-Hilal e Al-Shabab, respectivamente. Apesar de serem rivais, os jogadores construíram uma amizade fora dos gramados.

"É um jogador que tirou bastante 'bicho' meu na Arábia [risos]. Era difícil quando tinham jogos contra a equipe dele. Era um time mais forte e o Thiago um jogador que sempre fez a diferença. Bate muito bem na bola. Estou feliz com a chegada dele, vai agregar muito ao grupo. Ele gosta do dia a dia, conversa com todo mundo. É uma grande contratação e vai nos ajudar muito", disse Rafinha.

Com a manutenção do plantel e contratações pontuais, Rafinha acredita que o Cruzeiro irá em um ritmo forte para conquistar títulos na atual temporada. Para o meia, a pré-temporada com o técnico Mano Menezes poderá contribuir na preparação do time nas cinco competições que o time participará.

"O principal foi a comissão técnica ter continuado para dar sequência ao trabalho, mais do que os jogadores que chegaram e os que ficaram. É um grupo forte que está se fortalecendo ainda mais. O Thiago Neves foi o último a chegar e vai ajudar bastante. O Cruzeiro está no caminho certo, são várias competições. Temos tudo pra conseguir todos os objetivos este ano", afirmou.

A estréia oficial do Cruzeiro em 2017 será pelo Campeonato Mineiro, no dia 29, contra o Villa Nova, no Mineirão. Se será titular ou reserva, Rafinha ainda não sabe. O certo é que o jogador se recuperou da lesão muscular que o tirou do restante da temporada passada.

"É importante ter uma boa pré-temporada. A gente sai do treino pensando em descansar porque a pegada está forte. Para mim, é importante porque fiquei muito tempo parado na volta da Arábia e não tive uma pré-temporada. Tive uma lesão, mas já estou bem. Espero fazer uma pré-temporada pra ter um ano bom", concluiu.