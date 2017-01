De saída para o Palmeiras, atacante Willian se despede e é homenageado pelo Cruzeiro

Willian diz estar satisfeito com trabalho feito no Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O atacante Willian Bigode, reforço do Palmeiras para a temporada 2017, esteve na Toca da Raposa II, na manhã desta segunda-feira (16), para acertar detalhes de sua saída do Cruzeiro. Depois, se despediu dos atletas e foi homenageado pela diretoria celeste. O jogador recebeu uma camisa do clube com o número de jogos (185) e uma placa comemorativa.

O gerente de futebol da equipe, Tinga, que atuou com Willian, falou sobre a homenagem: “É o reconhecimento que o Cruzeiro, em nome do presidente e de mais de oito milhões de torcedores, está fazendo para o Willian. A gente sabe o quanto é importante e difícil um jogador fazer história em um clube tão grande. Sua próxima equipe, com certeza, está ganhando um ótimo profissional, que vai ficar marcado para sempre na história do Cruzeiro”, afirmou.

Willian, bicampeão Brasileiro, em 2013 e 2014 e campeão Mineiro, não escondeu a emoção: “Foram três anos e meio de vitórias, alegrias e aprendizado. Minha convivência aqui foi muito prazerosa, muito gratificante, com muito respeito e carinho a todos profissionais, desde o presidente, comissão técnica, diretoria, jogadores e funcionários. Não tenho outra palavra a não ser gratidão, em todos os aspectos”, comentou o atacante.

O ex-camisa 9 celeste se despediu dos companheiros (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Willian marcou 40 gols pelo Cruzeiro, e 27 tentos foram anotados diante do torcedor cruzeirense, o que faz do avante o artilheiro do novo Mineirão: “O reconhecimento foi dentro de campo eu vou levar isso para o resto da minha carreira, com muito respeito à camisa, muita vontade, muita entrega. Foi assim que criei a identidade com o torcedor, que foi fortalecida ainda mais pelos gols, pela dedicação e companheirismo dentro de campo. Isso tudo refletiu nos jogos, com muitos gols e muitas conquistas. Tenho bastante gratidão aos torcedores, que sempre me apoiaram e me respeitaram. Obrigado a todos, de coração”, agradeceu.

Confira abaixo o conteúdo da placa que Willian recebeu da diretoria do Cruzeiro:

Willian Gomes de Siqueira - “Bigode”

Reconhecimento de mais de 8 milhões de torcedores pelos grandes serviços prestados ao Time do Povo. Foram 185 jogos e 40 gols com a camisa estrelada, ajudando, com honradez e dignidade, o Cruzeiro a construir novas páginas heroicas e imortais em sua história. Por dois anos consecutivos, conquistamos o tão cobiçado Campeonato Brasileiro – Série A (2013 – 2014) e você foi peça fundamental nessa trajetória. Seremos eternamente gratos por tudo que fez dentro de campo e fora dele, apoiando todas as iniciativas sociais do clube, sendo exemplo de atleta e de ser humano, pronto para ajudar o próximo. Orgulhamo-nos por você ter vestido nossa camisa. Felicidades no seu novo caminho. Muito obrigado.

Belo Horizonte, janeiro de 2017.

Gilvan de Pinho Tavares

Presidente do Cruzeiro Esporte Clube