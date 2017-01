Arrascaeta usa concorrência à titularidade como motivação no Cruzeiro: "Briga boa"

Arrascaeta aposta no entrosamento da equipe para fazer um 2017 melhor que 2016 (Foto: Washington Alves/Light Press)

O meio-campo Arrascaeta terminou 2016 em alta pelo Cruzeiro: 17 gols e 17 assistências em 53 jogos, fazendo sua melhor temporada com a camisa celeste. O ano virou. Uma nova história começa na Raposa. Desta vez, com forte concorrência pela vaga na titularidade, como por exemplo, o recém-chegado Thiago Neves.

No entanto, Arrascaeta vê a concorrência como ponto de motivação. Não só no meio-campo, mas como em toda a equipe, já que a Raposa contratou outras três peças para o elenco: o zagueiro Kunty Caicedo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Hudson. Mas a tendência é que o uruguaio siga na titularidade na armação de jogadas, ao lado de Robinho.

“É uma briga boa que teremos neste ano, com jogadores de muita qualidade do meio para frente. Será um problema bom para o treinador e bom para nós, porque teremos que nos superar. Chegaram jogadores de muita qualidade. Thiago Neves, por exemplo, todos sabem da sua capacidade técnica e o jogador que é. Todos os times estão contratando e será uma briga difícil durante todo o ano”, disse Arrascaeta.

Os números da temporada passada, na visão do uruguaio, não o credenciam à titularidade com o técnico Mano Menezes. Assim, Arrascaeta projeta trabalhar bastante, sobretudo na pré-temporada, para manter o nível de 2016. O meio-campo também aposta no entrosamento da equipe para alçar voos maiores neste ano.

“A temporada passada foi boa, mas agora se inicia uma nova. Todos começam do zero, precisam estar preparados e serão muito importantes durante todo o ano. A pré-temporada é fundamental para todos iniciarem o ano da melhor maneira possível. Agora, já sabemos como o Mano trabalha e isso ajuda muito o time. Espero que no começo do ano o time já esteja encaixado para manter um bom nível a temporada toda”, declarou.

O Cruzeiro estreia oficialmente na temporada 2017 no dia 29 de janeiro, contra o Villa Nova, às 17h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Antes, os comandados de Mano Menezes deverão ter um jogo-treino contra o Araxá, no próximo domingo (22), quando encerra o regime de concentração integral na Toca da Raposa II.