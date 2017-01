Elber vê Cruzeiro forte na briga por títulos e elogia elenco: "Jogadores de qualidade"

Google Plus

Elber esteve em campo em 30 oportunidades em 2016, a serviço da Raposa (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Logo que se encerrou a temporada 2016, um dos assuntos que começou a circular a Toca da Raposa foi a contratação de novos jogadores para a equipe do Cruzeiro. Vindo de dois anos sem conquistas, a equipe mineira, no entanto, apostou em manutenção do elenco e da comissão técnica.

Elber foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, passou por Coritiba e Sport e retornou à Raposa em 2015 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Tendo seu plantel seguido a promessa do presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares, de que faria apenas contratações pontuais, a Raposa anunciou o zagueiro Caicedo, o lateral Diogo Barbosa, o meia Thiago Neves, o volante Hudson e a volta de Fabricio. Confiante na preservação da base da equipe, com peças pontuais integradas, o meio-campista Elber apostou na força do Cruzeiro para 2017.

“A expectativa é a melhor possível. O presidente, junto com a diretoria, montou um elenco muito forte. Esperamos fazer grandes campeonatos e brigar por títulos. Pelo elenco que foi montado, temos todas as condições de brigar novamente por conquistas e é disso que vamos em busca. Não tenho dúvidas que o Cruzeiro vai brigar por tudo neste ano e com chances de vencer”, analisou.

O Cruzeiro é um dos clubes que menos perdeu peças importantes do ano passado para cá. De mais significativa, teve a transação do atacante Willian para o Palmeiras, mas a base da equipe foi mantida. De todo o time que encerrou 2016 como titular, nenhuma peça deixou a Toca. Pelo contrário, jogadores foram aderidos à Raposa, conferindo ao time celeste uma alta concorrência por posições neste ano.

“São jogadores de muita qualidade e quem ganha com isso é o Cruzeiro. Independente de quem for jogar, é o Cruzeiro que estará bem servido. Esperamos fazer um grande ano, começando pelo Campeonato Mineiro. Sabemos que terão oportunidades para todos. Lógico que todos querem ser titulares, mas um sempre estará torcendo pelo outro, porque são jogadores de qualidade”, avaliou Elber.

A lateral esquerda, por exemplo, é a mais inflamada. Edimar, Bryan, Fabricio e Diogo Barbosa disputam uma vaga. Em outra posição concorrida, a de volante, Hudson, Henrique, Ariel Cabral e Lucas Romero vão brigar por duas. Já no caso de Elber, a disputa por um lugar no time de Mano Menezes será com Thiago Neves, Arrascaeta, Robinho, Rafinha, Marcos Vinicius, Alisson e Alex.

“O bom é que são jogadores de excelente qualidade. Nós que somos mais novos aprendemos bastante. É o Cruzeiro que tem a ganhar. A concorrência é boa. Independente de quem o Mano colocar em campo, cada um vai procurar fazer o seu melhor e ajudar o Clube”, ressaltou o meio-campista.

E não foi só o corpo de jogadores que permaneceu quase intacto pelos lados da Toca da Raposa não. O comandante, Mano Menezes, e toda a sua equipe técnica seguiram a serviço do Cruzeiro, cuja permanência foi destacada por Elber. O jogador de 24 anos, que fez 30 jogos e quatro gols em 2016, acredita nas oportunidades que pode ter com o gaúcho.

“Bom que tenho a oportunidade de trabalhar com ele [Mano] o ano inteiro. Ele já me conhece, me deu oportunidades. Pude entrar e ajudar. Espero que neste ano eu possa ter ainda mais oportunidades quando ele precisar. Vou buscar meu espaço, mesmo sabendo que é difícil, até pelo elenco que o Clube está montando”, completou.