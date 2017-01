Cruzeiro anuncia dois jogos-treinos visando estreia no Campeonato Mineiro

Equipe se prepara para o início da temporada (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

O Cruzeiro anunciou, nesta quarta-feira (18), que fará dois jogos-treinos visando o início do Campeonato Mineiro 2017. Na Toca da Raposa II, o clube celeste enfrenta o Águia, time composto por jogadores profissionais atualmente sem contrato, nesta quinta-feira (19), às 17h.

Três dias depois, no domingo (22), os comandados de Mano Menezes encaram, no mesmo centro de treinamento, o Araxá, que disputa o Módulo II do Estadual. Esse segundo duelo também será realizado às 17h.

Os dois testes devem servir para o treinador celeste esboçar o time principal, contando com a presença dos novos contratados para a temporada: o zagueiro Luis Caicedo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Hudson e o meia Thiago Neves. Caicedo e Thiago Neves, inclusive, ainda não estão à disposição de Mano Menezes, uma vez que ambos aprimoram a parte física na academia do CT.

A assessoria de imprensa do Cruzeiro informou que as duas atividades serão liberadas apenas para a imprensa. Portanto, não haverá presença de torcedores na Toca da Raposa II durante os dois jogos-treinos.

O clube estrelado faz sua estreia no Campeonato Mineiro deste ano no último domingo de janeiro, dia 29, às 17h, diante do Villa Nova, no Mineiro. Embora o jogo esteja marcado o Gigante da Pampulha, o mando de campo será do Leão do Bonfim.