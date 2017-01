Robinho renova contrato com Cruzeiro e almeja títulos pelo clube

Robinho encerrou o ano de 2016 valorizado no time mineiro (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

Um dos destaques do Cruzeiro na última temporada, meio-campista Robinho renovou contrato com o clube celeste por mais dois anos. O anúncio veio através do site oficial do clube, nessa quarta-feira (18), e endossado pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares, logo depois de o meia Thiago Neves ser apresentado à imprensa, na Toca da Raposa II.

O mandatário esclareceu a situação de Robinho e garantiu que o atleta ficará emprestado até dezembro de 2019. Os diretos do jogador pertencem a Palmeiras e Coritiba, seus dois últimos clubes.

“O Palmeiras não é dono de 100% do Robinho. O Coritiba e parceiros têm parte dele. Aí o Palmeiras nos pediu tempo para que pudesse acertar com os parceiros e passar o Robinho para o Cruzeiro. Eles nos deram a garantia de que no prazo contratual ele será todo do Cruzeiro. O contrato de empréstimo foi esticado de um para três anos. Não há possibilidade, nestes três anos, de o Palmeiras achar um negócio e o Robinho deixar o Cruzeiro”, explicou Gilvan.

Ao site do Cruzeiro, Robinho comemorou a chance de poder permanecer por mais dois anos na equipe mineira. “Fico muito feliz. É algo que já havia falado no fim do ano, que gostaria que acontecesse essa renovação. E o Cruzeiro trabalhou forte para isso acontecer. Muito feliz porque agora tenho mais três anos para poder trabalhar com mais tranquilidade. Fica ainda mais fácil para as coisas acontecerem da melhora maneira possível”, festejou.

A meta, agora, é conquistar títulos com a camisa estrelada. “Vim para o Cruzeiro para ser campeão e agora vou trabalhar ainda mais para isso”, avisou Robinho, que ainda exaltou o carinho dos torcedores. “A torcida foi uma das principais razões que me motivaram a ficar. O apoio do torcedor desde o primeiro momento em que cheguei tem sido muito importante. Em nenhum momento, a torcida deixou de ter carinho por mim”, concluiu.

Vindo do Palmeiras, Robinho chegou ao Cruzeiro em abril do ano passado junto com o lateral-direito Lucas, que hoje defende o Fluminense. O meio-campista se encaixou na equipe mineira e caiu nas graças da torcida. Apesar do alto número de lesões – quatro desde que desembarcou em Minas Gerais –, ele se firmou como um dos destaques da equipe no segundo semestre da temporada anterior. Foram 30 jogos, sete gols e 11 assistências desde que vestiu a camisa celeste.