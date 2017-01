Volante Henrique volta a ser lembrado na Seleção Brasileira e celebra convocação: "Muito grato"

Henrique é um dos pilares do meio-campo do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press)

O volante Henrique está de volta à Seleção Brasileira. O jogador do Cruzeiro tomou conhecimento da convocação do técnico Tite após o treinamento, na manhã desta quinta-feira (19), na Toca da Raposa II. O atleta foi parabenizado pelos companheiros de clube e chamado de "guerreiro" no vestiário do CT.

Esta será a terceira passagem de Henrique pela Seleção. O volante já havia sido convocado em duas oportunidades, em 2011: a primeira para o amistoso contra a Escócia, no dia 27 de março, no Emirates Stadium, em Londres, que foi vencido pelo Brasil por 2 a 0, enquanto a segunda foi para participar de outros dois amistosos, contra Holanda e Romênia, respectivamente.

Henrique fará parte do grupo que irá enfrentar a Colômbia, no dia 25 de janeiro, em amistoso marcado no Engenhão, com renda destinada às famílias das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense, que ceifou a vida de 71 pessoas. Grato pela convocação, o volante afirmou estar honrado em fazer parte de um momento de solidariedade no futebol.

"Muito feliz por essa convocação, muito grato, primeiro pelo trabalho que a gente vem fazendo e depois por se tratar de uma bela causa. Poder lembrar daqueles que se foram na Chapecoense e tentar ajudar os que ficaram, para tentar reconstruir suas vidas. Fico feliz por participar deste momento importante e honrado pela convocação", disse Henrique ao site oficial da Raposa.

Confira a ficha técnica do volante Henrique:

Nome completo: Henrique Pacheco Lima

Posição: Meio-campo

Nascimento: 16/05/1985 (Londrina-PR)

Altura: 1,80 m

Peso: 75 kg

Jogos pelo Cruzeiro: 353

Gols: 23

Clubes: Londrina-PR (2004), Figueirense-SC (2004 a 2007), Jubilo Iwata-JAP (2007); Cruzeiro (2008 a 2011), Santos-SP (2011 a 2012) e Cruzeiro (desde 01/2013)

Títulos: Campeonato Mineiro 2008, 2009, 2011 e 2014; Campeonato Paulista 2012; Campeonato Brasileiro 2013 e 2014

Seleção Brasileira: Principal (2011)