Em tarde inspirada de Ábila e Sóbis, Cruzeiro goleia o Águia em jogo-treino na Toca II

A tarde desta quinta-feira (19) foi bastante movimentada na Toca da Raposa II. Isso porque o Cruzeiro trocou os treinos convencionais por um jogo-treino, diante do Águia. O resultado foi mais do que favorável para a equipe celeste: 7 a 0, com três gols de Ramón Ábila, dois de Rafael Sóbis, enquanto Ariel Cabral e Robinho completaram o placar.

A partida foi dividida entre três tempos de 30 minutos cada. Nos dois primeiros, o técnico Mano Menezes utilizou a escalação que havia sinalizado nos treinamentos anteriores: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, De Arrascaeta e Rafinha; Rafael Sóbis. Só com estes jogadores, o Cruzeiro goleou o Águia por 4 a 0.

O primeiro gol saiu com Ariel Cabral, que bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Gabriel. Aí Rafael Sóbis entrou em ação e marcou duas vezes, sendo munido por Arrascaeta no primeiro gol, enquanto o segundo surgiu através da assistência de Robinho, que marcou o quarto tento celeste no jogo-treino após cobrar bela falta no ângulo direito da meta adversária.

Robinho se destaca com assistência e belo gol de falta (Foto: Washington Alves / Light Press)

Mano alterou o time nos últimos 30 minutos, quando lançou os seguintes jogadores: Lucas França; Mayke, Murilo (Bryan), Kunty Caicedo e Fabrício; Lucas Romero e Hudson; Marcos Vinícius, Élber e Alisson; Ramón Ábila, este último que marcou os três últimos gols da Raposa na partida: o primeiro ele teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes, enquanto o segundo surgiu de um cabeceio. Estes dois últimos tentos tiveram assistência de Alisson. No terceiro, Wanchope tocou na saída do goleiro Gabriel, fechando a partida em 7 a 0.

O meio-campo Thiago Neves, principal contratação do Cruzeiro para 2017, realizou atividades aeróbicas na academia da Toca II. A Raposa voltará a fazer outro jogo-treino no domingo (22), também em seu CT, às 17h, diante do Araxá. Já no dia 29 de janeiro, o clube celeste estreia no Campeonato Mineiro contra o Villa Nova, no Mineirão.