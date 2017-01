Com presença da torcida, Cruzeiro fará jogo-treino contra Brasília-DF em Venda Nova/MG

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Dando seguimento na pré-temporada 2017, o Cruzeiro confirmou mais um jogo-treino. Será o terceiro realizado pela equipe profissional em uma semana. A Raposa recebe o Brasília-DF, na próxima quarta-feira (25), às 17h, no campo do SESC Venda Nova, em Belo Horizonte. A partida será aberta aos cruzeirenses que participam do programa de sócio torcedor do clube.

O sócio interessado em apoiar o time, deve garantir sua entrada trocando seus "cruzeiros" no site e no aplicativo oficial do programa, entretanto, os detalhes de como será essa troca e a logística para a presença da torcida ainda não foram revelados pelo clube.

Na primeira oportunidade de disputar um jogo-treino neste ano, a Raposa goleou o Águia por 7 a 0. Os reforços Kunty Caicedo, Hudson e Diogo Barbosa já aproveitaram a oportunidade para buscar o entrosamento com o time. Já Thiago Neves, contratação mais badalada do clube mineiro, ainda não foi testado pelo técnico Mano Menezes.

Antes de encarar o Brasília, o Cruzeiro vai jogar diante do Araxá, neste domingo (22), às 11h, na Toca da Raposa II. Oportunidade para Mano testar, além das peças que já jogaram, o meio-campista Thiago Neves. A série de três jogos-treinos antecede a estreia do time na temporada 2017, que será no domingo (29), no tradicional duelo diante do Villa Nova-MG, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Mano Menezes já prioriza o equilíbrio do elenco visando a partida de estreia. "Ainda teremos modificações no time base que vai estrear diante do Villa Nova-MG. Quero dois grupos de qualidade semelhante, pois vamos dividir os treinos em frações de 30 minutos. No próximo, vou fazer uma inversão. Quem trabalhou 30 minutos no primeiro jogo treino, vai jogar 60 no segundo. Isso serve para que todos estejam próximos e eu possa avaliar melhor a equipe. No jogo-treino, o time trabalhou com intensidade e ritmo. Nos propusemos a ganhar em relação a fundamento. Foi positivo", apontou.