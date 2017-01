Mano elogia comprometimento dos jogadores, mas admite fazer ajustes no Cruzeiro

Mano irá analisar vídeos de jogos-treino para tomar decisão sobre titulares (Foto: Washington Alves/Light Press)

O Cruzeiro ainda não está pronto para entrar em campo no domingo (29), contra o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro, partida em que marca o início da temporada. É o que garante o técnico Mano Menezes, que irá testar todas as peças do elenco antes de tomar a decisão.

O treinador gostou do que viu no jogo-treino contra o Águia, na última quinta-feira (19), na goleada celeste por 7 a 0. Mas Mano irá utilizar os jogadores que pouco atuaram na ocasião, para enfrentar o Araxá, neste domingo (22), às 11h, em mais uma partida preparatória na Toca da Raposa II. O técnico também poderá observar os atletas diante do Brasília-DF, na quarta-feira (25), no SESC Venda Nova. Este jogo-treino será o último antes do início do Campeonato Mineiro.

"A gente começou a trabalhar alguns esboços. Não tem como chegar em boas condições se não colocar o time em campo e ajustá-lo. Estamos trabalhando com filmagens. Filmamos os treinos e os jogos-treinos. Ainda teremos modificações no time-base que vai estrear diante do Villa Nova-MG, no dia 29. Quero dois grupos de qualidade semelhante, pois vamos dividir os treinos em frações de 30 minutos. No próximo, vou fazer uma inversão. Quem trabalhou 30 minutos no primeiro jogo-treino, vai jogar 60 no segundo. Isso serve para que todos estejam próximos e eu possa avaliar melhor a equipe. No jogo-treino, o time trabalhou com intensidade e ritmo. Nos propusemos a ganhar em relação a fundamento. Foi positivo", declarou o treinador.

Na visão da diretoria do Cruzeiro, dos jogadores e da torcida, a manutenção da comissão técnica para a atual temporada foi um ponto mais que positivo. E está dando resultado. Mano Menezes elogiou o empenho dos jogadores nesta fase de preparação e ressaltou que tudo está ocorrendo dentro do planejado.

“Gostei do comprometimento dos jogadores, que estão em busca da melhor forma. O nosso nível de treinamento está muito bom. Nós andamos numa quilometragem muito alta em termos de preparação. Tivemos demonstração, na prática, do que eles pretendem para a temporada. Se eles continuarem assim, se nós continuarmos dessa forma, teremos uma pré-temporada muito forte”, celebrou Mano.

Os jogadores do Cruzeiro estão em concentração desde o dia 10 de janeiro. Após o jogo-treino contra o Araxá, neste domingo, os jogadores serão liberados do regime.